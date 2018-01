Hó vagy 10 fok lesz ma - amelyikhez kedve lesz az időjárásnak

Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd estétől nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Kezdetben többfelé, később főként keleten várható eső, zápor, északon, északkeleten havas eső, hó is lehet. Hajnalban délnyugaton és északkeleten foltokban köd képződhet. Csütörtökön a ködfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délnyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Napközben csapadék nem valószínű, de késő estétől északnyugaton elszórtan lehet eső, zápor. A több helyen erős déli szél mérséklődik, majd éjszaka nyugatira, északnyugatira fordul. Csütörtökön eleinte a nyugati, majd a déli szél helyenként megélénkül.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 10 fok között várható.



És köszöntse fel a Leonákat és Tituszokat, de ma ünnepel még: Agamemnon, Aggeus, Amélia, Angéla, Angyal, Angyalka, Benáta, Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Izabel, Izabell, Izabella, Rut.



Ez történt ezen a napon:

1493 – Kolumbusz Kristóf bevégezve első útját, visszaindul az Újvilágból

1847 – Samuel Colt eladja első revolverét az Amerikai Egyesült Államok kormányának

1865 – A New York-i tőzsde megnyitja első állandó székhelyét

1896 – Utah az Amerikai Egyesült Államok 45. tagállama lesz.

1945 – Brit-amerikai légitámadás Győr közlekedési célpontjai ellen

1947 – Hamburgban megjelenik a Der Spiegel folyóirat első száma

1948 – Mianmar (Burma) elnyeri függetlenségét

1951 – A koreai háborúban Észak-Korea és Kína erői bevették Szöult

1974 – Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok elnöke visszautasítja a Watergate Bizottság által kért iratok átadását

1996 – Átadják a forgalomnak az M1 autópálya Győr–Hegyeshalom közti szakaszát. Ez az első díjköteles, koncessziós közút Magyarországon.

2004 – Leszáll a Marsra a Spirit amerikai marsautó

2010 – Átadják a Burdzs Kalifa (korábbi nevén Burdzs Dubaj) szuper-magas felhőkarcolót az egyesült arab emírségekbeli Dubajban

2011 – Részleges napfogyatkozás, amely Magyarországról is látható



Ma született:

1785 – Jacob Grimm (Grimm fivérek) német író, irodalmár, jogász, nyelvész († 1863)

1813 – Alexander Bach osztrák politikus, ügyvéd, belügyminiszter († 1893)

1939 – Korda György magyar táncdalénekes

1974 - Gáspár Győző cigány származású magyar „show-man"

1990 – Daniel Keatings angol tornász

1990 − Toni Kroos német labdarúgó



Ezen a napon halt meg:

1957 – Rudnay Gyula festőművész (* 1878)

1961 – Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus (* 1887)

1965 – T. S. Eliot amerikai költő (* 1888)

2017 – Klapka György magyar üzletember (* 1928)