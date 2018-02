Hó vagy havas eső? Valamelyik ma esni fog, de lehet, hogy mind a kettő!

Az esernyő a legjobb megoldás a mai napra: hó, havas eső és eső ellen is véd. Fotó: MTI

80 százalék valószínűséggel ígér havat Szeged környékére, csak a déli órákra jósol némi havas esőt - a met.hu viszont a Duna-Tisza közére és a Tiszántúlra havat, havas esőt és esőt is ír. Lehet szurkolni a havazásnak - az autósok egyiknek sem örülnek, de a hó legalább szép, és nem is volt sok idén belőle., hogy kedden egy mediterrán ciklon alakítja térségünk időjárását, túlnyomóan borult, többfelé csapadékos időre számíthatunk. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható csapadék. A Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában havazás, havas eső valószínű, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon a havas eső, hó mellett délután már elszórtan az eső is eshet. Megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon megerősödik az északi, északkeleti szél, emiatt ott néhol hófúvás sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -3 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +5 fok között alakul.

1542 – Catherine Howard angol királynét, VIII. (Tudor) Henrik ötödik feleségét házasságtörés vádjával lefejezik.

1867 – Brüsszelben megkezdték a Senne folyó beborítását, amivel együtt mintegy 1100, többnyire fából épült házat is elbontanak. A letarolt és beborított területen építik fel eztán a mai belváros nagy részét.

1917 – Kémkedés vádjával párizsi hotelszobájában letartóztatják Mata Harit.

1945 – A szovjet csapatok elfoglalják Budapestet. Az ostrom során meghalt vagy fogságba esett szinte a teljes 79 000 fős védősereg, rajtuk kívül kb. 50 000–100 000 civil személyt hurcoltak el az oroszok.

1945 – A brit és az amerikai légierő bombázza Drezdát, a menekültekkel zsúfolt, védtelen várost. Drezda központja teljesen megsemmisül, a foszforos bombákkal előidézett tűzvészben 25 000-en vesztik az életüket.

1948 – A magyar kormányzat megalapítja a Kossuth-díjat, a kiemelkedő kulturális és művészi teljesítmények elismerésére. A díjat első alkalommal 1948. március 15-én adták át.

2012 – Több más műhold társaságában pályára állították a Masat–1 magyar műholdat, az ESA új Vega hordozórakétájának első küldetésén.

Névnapok: Csók István magyar festőművész († 1961)1887 – Csáth Géza magyar író († 1919)1932 – Grétsy László nyelvész1945 – Földes László (Hobo) magyar blues-énekes, dalszövegíró1978 – Gigor Attila magyar filmrendező, forgatókönyvíró, színész1883 – Richard Wagner német zeneszerző, karmester, esztéta (* 1813)1997 – id. Rubik Ernő Kossuth-díjas gépészmérnök, pilóta (* 1910)Ma van a rádió világnapja - 2012 óta, annak emlékére, hogy 1946-ban az ENSZ ezen a napon hozott határozatot saját rádiójának létrehozásáról.