Hőség: a meteorológiai szolgálat szerint ekkor jön az enyhülés!

A háziállatokat is óvni kell a hőgutától



A 30 Celsius-foknál magasabb nappali csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott állatok rövid időn belül hőgutát kaphatnak, amely hosszú távon pusztulásukhoz vezet, így a melegben az állatokat is óvni kell, például megfelelő mennyiségű friss ivóvíz biztosításával és árnyékos helyek kialakításával - figyelmeztetnek az állatvédők.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület hétfői közleménye szerint a kutyák önszántukból soha nem mozognak a tűző napon a nagy kánikulában, ha mégis ezt kell tenniük, mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ez komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amelyre ráfekve hűtheti magát.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület azt tanácsolja, hogy a nagy nyári hőségben a nagyobb sétákat a kora délelőtti és késő délutáni órákra időzítsék a gazdák, az állatok számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon elbújhatnak, az élelem mellett naponta többször legyen friss ivóvizük, valamint soha ne hagyják háziállataikat egyedül autóban, még nyitott ablaknál se. Érdemes arra is figyelni továbbá, hogy a naptól felhevült aszfaltot is kerüljék el lehetőség szerint, hiszen ez könnyen égési sérülést is okozhat az állat mancsán.



Akinek módjában áll, nedvesítse be az állat bundáját, vagy úsztassa meg, és semmiképp ne hajszolja. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését. A háziállatok mellett a haszonállatokra is fokozott figyelmet kell fordítani a hőség idején.



Ha megtörtént a baj, és az állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, lehet hőtorlódása vagy hőgutája is. Ilyenkor a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet.

- írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán, megjegyezve: igazából az a rendkívüli, hogy ezen a nyáron eddig még nem volt ilyen meleg Magyarországon.A meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerintAzt írták: a napi középhőmérséklet hétfőn és kedden az ország jelentős részén 25 Celsius-fok felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 fokot is átlépheti.A maximumok hétfőn és a hét további részében is jellemzően 29-34 fok között alakulnak.A meteorológiai szolgálat a Facebookon felhívta a figyelmet, hogy, és most sem sok helyen lépi túl ezt a küszöbértéket. Azt írták: a magas páratartalom és a trópusi éjszakák miatt sokaknak gondot okozhat elviselni ezt az időjárást is, de az idei szezon Magyarországon inkább abban rendkívüli, hogy mostanáig nem fordult elő forró nap.UgyanakkorAz európai ECMWF modell 43-45 fokot jelez előre vasárnapra. Még ez is rendkívülinek számít, spanyol/portugál viszonylatban is. Az amerikai GFS modell szerint Portugáliában 50 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ilyet - jegyezték meg - előrejelzőik még nem láttak Európában.A meteorológiai szolgálat azt írta, hogy