Hőséget hoz Szegedre Béla, hogy visszasírjuk a hétvégét - aztán az ernyő sajnos nem csak a napfény ellen kell

Napos időre számíthatunk, a déli óráktól lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és délután főként az ország északi felén valószínű zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csupán zivatar környezetében várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, a Dunántúlon lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű - írja a met.hu . Ez nekünk részben jó hír, de azért ne gondoljuk, hogy a hét többi napján minket is elkerül az eső.Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzése szerint hétfőn napos időre lehet számítani, főként az ország északi felén valószínű zápor, zivatar. Csupán zivatar környezetében erősödhet meg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb 24-29 fok között valószínű.Kedden helyenként megerősödik a szél és kezdetben több helyen, majd egyre inkább keleten várható zápor, néhol zivatar. A leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.Szerdán a napos idő mellett néhol kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 8-13, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű.Csütörtökön több órára kisüt a nap, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A szél is megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb 21-27 fok között várható.Helyenként pénteken is megerősödik a szél. Eleinte még elszórtan, napközben egyre kevesebb helyen alakul ki eső, záporeső, de több órára a nap is kisüt. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 15-21 fok között alakulnak.Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar. A szél élénk, néhol erős lesz. Szombaton a leghidegebb órákban 8-13, vasárnap 10-15 fok lehet. A maximumértékek mindkét nap 20-26 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.1564 – William Shakespeare angol költő, drámaíró, színész († 1616)1791 – James Buchanan az Amerikai Egyesült Államok 15. elnöke, hivatalban 1857–1861-ig († 1868)1926 – Janikovszky Éva Kossuth-díjas magyar író, költő († 2003)1928 – Shirley Temple amerikai színésznő, énekesnő, táncosnő († 2014)1616 – William Shakespeare angol drámaíró, költő (* 1564)1947 – Károlyi Gyula politikus, a Magyar Királyság miniszterelnöke (* 1871)2002 – Simon Tibor válogatott magyar labdarúgó (* 1965)2007 – Borisz Nyikolajevics Jelcin Oroszország első elnöke (* 1931)2017 – Földi Imre olimpiai bajnok magyar súlyemelő, a nemzet sportolója (* 1938)