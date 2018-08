Hűtse be jól a vizet, mert még napokig kitart a kánikula!

Még napokig kitart a hőség - hívta fel a figyelmet honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán.



Azt írták: a Kárpát-medence továbbra is egy anticiklon peremén helyezkedik el. Az Északi-Kárpátokat gyenge, feloszló hidegfront érinti, de Magyarország felett már nem lesz érdemi hatása, így fronthatásra nem kell számítani.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós hőség miatt szerdára Budapestre, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megyére adott ki másodfokú figyelmeztetést. Baranya, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az előrejelzés szerint a sok napsütés mellett a délutáni, esti órákban az északi megyék kivételével néhol helyi zápor, zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14-20 fok között valószínű, de vízpartokon és Budapesten kissé enyhébb is lehet a reggel. Napközben 31-36 fokig melegszik a levegő.