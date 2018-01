Hűvösebb tavasz lesz kék és vérholddal január utolsó napján - de egy kis napsütéssel is köszöntjük a Marcellákat

Térben és időben változó mennyiségű felhőzet lesz felettünk, északkeleten lehet tartósan több a felhő, míg másutt hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kora délután nagyrészt 5 és 10, az ország északkeleti harmadán 2 és 5 fok között alakul. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő - írta a met.hu A január elsejei holdtöltét követően ismét teljes arcát mutatta nekünk a hold, egyszerre volt kék és vérhold is, valahonnan még holdfogyatkozást is lehetett látni. A januári holdjárás azért számít különlegesnek, mert kétszer is kikerekedik a hold. Az angol hagyomány ezt „kék holdnak" nevezi.A vérhold kifejezés ugyancsak az angol nyelvterületről származik. A jelenség tudományos magyarázatát az adja, hogy holdfogyatkozáskor az égitest látszólag narancsvörössé válik a földi légkörön átszűrődő fény miatt. Sajnos Magyarországról nem tudjuk majd nyomon követni majd ezt a különleges jelenséget, mivel a NASA tájékoztatása szerint magyar idő szerint délután 12.48 és 14.29 között zajlik majd le - írja a hirado.hu 1929 – Lev Davidovics Trockijt száműzik a Szovjetunióból.1958 – Az Amerikai Egyesült Államok útjára indítja az Explorer–1-et, mely a világ harmadik, de az ország első sikeresen pályára állított műholdja volt.1964 – Elindul a „Delta" című tudományos ismeretterjesztő TV-műsor.1971 – Az Apollo–14 holdexpedíció indulása.1990 – Moszkvában megnyílik az első McDonald’s étterem.1877 – Magyar Ede magyar műépítész († 1912)1902 – Jávor Pál magyar színész († 1959)1938 – Beatrix holland királynő1965 – Igaly Diána olimpiai bajnok magyar sportlövő1971 – Aradi Tibor magyar humorista, kabarészínész, újságíró1981 – Justin Timberlake amerikai énekes1989 – John Travers ír színész1944 – Jean Giraudoux francia író, drámaíró, diplomata (* 1882)1956 – Alan Alexander Milne angol író, drámaíró, publicista (* 1882)2014 – Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művész (* 1921)