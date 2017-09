Hűvösebb, változékonyabb idő lesz a jövő héten - időjárás, napi bontásban

Frontrendszer szeli ketté Európát



Európa időjárási képét egy Skandináviától az Alpokon keresztül egészen a Földközi-tenger nyugati medencéjéig húzódó frontrendszer szeli ketté. A fronttól nyugatra, északnyugatra változóan felhős, többnyire hűvös az idő, de alacsony a hőmérséklet a front mentén is a borult égnek és a csapadéknak köszönhetően. Az Alpok országaiban helyenként 15 fokig sem emelkedik délutánra a hőmérséklet, és hideg van a front északi szakaszán Svédország északi felén, ahol 10 fok alatti maximum is előfordul. Barátságtalan az idő Oroszország északi részén is, ugyanis az ott örvénylő ciklon hideg levegőt szállít a térség fölé. Az említett fronttól keletre, délkeletre viszont a nyarat idézi az időjárás, a Balkán-félsziget keleti felén, az Égei-tenger környezetében 30 fok fölé melegszik a levegő. A Kárpát-medence időjárását hétfőn még a front előtti meleg levegő alakítja, a front közelsége az esti óráktól okozhat már több helyen záport, zivatart.

- Lehűlésre, változékonyabb időre kell készülni a jövő héten, a maximumok egyre inkább 20 Celsius-fok körül alakulnak majd. Emellett többször várható eső és erős, viharos szél is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn az ország legnagyobb részén több órára kisüt a nap. Emellett napközben néhol - főként nyugaton - kora estétől egyre több helyen zápor, zivatar is várható. A szél megélénkül, többfelé meg is erősödik, zivatar környezetében, valamint estétől a Dunántúlon egyre nagyobb területen viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.Kedden is erős, több helyen viharos lehet a szél. Emellett eleinte többfelé, majd főként északkeleten, keleten várható eső, zápor, főként keleten, északkeleten helyenként zivatar is kialakulhat. A leghidegebb órákban 13-20 fok lehet. Napközben 17-24 fokig melegszik a levegő.Szerdán kezdetben délen néhol lehet még zápor, de később csapadék már nem valószínű, napos idő várható. A minimumhőmérséklet 7-13 fok között valószínű. A nappali maximumok 20-25 fok között alakulnak.Csütörtökön eleinte túlnyomóan derült, napos idő várható. Délután, este viszont már főként a Dunántúlon és északon szórványosan zápor is lehet, és több helyen erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között valószínű.Pénteken a kezdetben még erős szél fokozatosan mérséklődik. Eleinte főként a Dunántúlon és északkeleten eső, zápor még valószínű, majd megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Napközben 16-22 fokig melegszik a levegő, keleten lesz a melegebb.Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett több helyen alakulhat ki záporeső. A minimumhőmérséklet 9-14, a maximumhőmérséklet 19-25 fok között valószínű.Vasárnap szórványosan alakulhat ki záporeső, és helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 20-26 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben