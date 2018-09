Időjárás: erre számíthatunk a hétvégén!

Pénteken keleten több, nyugaton kevesebb napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, nyugaton zivatar is valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.



Szombaton az ország keleti felén sok, de a Dunántúlon is többórás napsütésre lehet számítani. Néhol, a legnagyobb eséllyel a Dunántúlon és a Duna vonalában lehet zápor, zivatar. Időnként a Dunántúlon megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 11-18 fok lehet, napközben 23-28 fokig melegszik fel a levegő.



Vasárnap is döntően napos lesz az idő. Legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő, a legnagyobb valószínűséggel a középső országrészben. A szél megélénkül, az északkeleti megyékben megerősödik. A minimumhőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. A nappali maximumok 24 és 28 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.