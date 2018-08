Időjárás: erre számíthatunk vasárnap estig

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig: Szombaton a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett mindenütt több órára kisüt a nap, és már csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Éjszaka csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd vasárnap a sok napsütés mellett már csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk, és a déli tájakon is csupán kis eséllyel alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Szombaton az északnyugati, vasárnap az északi, északkeleti szél megélénkül, de zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 28 és 33 fok között valószínű.



Időjárási helyzet Európában: Norvégia felett ciklon örvénylik, amelynek markáns hidegfrontja alapvetően meghatározza szárazföldünk északnyugati, nyugati felének az időjárását. A Svédországtól a balti államokon át egészen Horvátországig húzódó front mentén többnyire erősen felhős az ég, és többfelé kialakulnak záporok, zivatarok. Mögötte jelentősen - Németország nagy részén közel 10 fokkal - visszaesett a csúcshőmérséklet, nagyrészt 20, 25 fok közé melegszik fel a levegő; míg előtte továbbra is 30 fok körüli értékeket mérnek. Mindeközben Európa keleti részén anticiklon okoz nyugodtabb időjárást. A leszálló légmozgás hatására általában derült vagy gyengén felhős az ég, és számottevő csapadékról sem érkezik jelentés. A maximum-hőmérséklet a Földközi-tenger vidékén a legmagasabb, általában 30 és 36 fok között alakul, de néhol 38, 39 fokot is mérnek. A Kárpát-medence fölé a feloszló hidegfront mögött vasárnap estig egyre szárazabb, és stabilabb levegő áramlik.