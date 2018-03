Időjárás: ködöt és gomolyfelhőt ígérnek vasárnapra

A Kárpát-medence fölé vasárnap néhány fokkal enyhébb levegő áramlik, emiatt kissé erősödik a nappali felmelegedés.



Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:



Éjszaka átmenetileg csökken a felhőzet, majd vasárnap gomolyfelhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. A hajnali órákra foltokban sűrű köd képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, de szombaton főként a Dunántúl déli részén egy-egy futó zápor kialakulhat. Vasárnap a délkeletire forduló szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 6 és 11 fok között valószínű.



Időjárási helyzet Európában:



A Skandináv-félszigettől nyugatra ciklon örvénylik, amelynek frontjai mentén erősen felhős az ég, és néhol záporról, hózáporról érkezik jelentés. A Vizcayai-öböl felett szintén egy alacsonynyomású légköri képződmény helyezkedik el, aminek a hatására Dél-Angliában, Franciaországban és a Pireneusi-félsziget egyes részein esik az eső, a hegyekben pedig havazik. A ciklon többfelé okoz viharos szelet, sőt Spanyolország északnyugati részén, Galíciában 130 km/h-t meghaladó széllökés is előfordult. A Földközi-tenger keleti medencéje fölött erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többfelé, legfőképpen Görögország térségében alakulnak ki záporrok, zivatarok, amelyeket néhol jégeső kísér.



A hőmérséklet Európa nagy részén az ilyenkor szokásosnál továbbra is kissé hűvösebb, a csúcshőmérséklet általában 0 és +10, a Mediterrán térségben 10 és 20 fok között alakul, de Cipruson 30 fokot is mérnek.