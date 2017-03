Ilyen idő lesz az első tavaszi hétvégén

Emellett továbbra is többfelé szeles lesz az idő, de sok lesz a napsütés is, a hétvége második felében várható egyre többfelé csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken általában napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A Kisalföldön erősödhet meg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de az Északi-középhegység északi felén ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 10-16 fok között várható.



Szombaton többnyire napos lesz az idő, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Napközben csapadék nem várható, de éjszaka helyenként már lehet kisebb eső. A szél erős lesz, a Dunántúl északi felén viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában 2-7 fok lehet, de az Északi-középhegység völgyeiben hidegebb is lehet. Napközben 14-20 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is több helyen megerősödik a szél. A nap első felében elszórtan valószínű kisebb csapadék, délután, este már egyre többfelé várható eső, zápor. A minimumhőmérséklet 4-9 fok között valószínű. A nappali maximumok nagyrészt 13-17 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.