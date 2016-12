Ilyen időjárás lesz a szilveszteri hétvégén

A szilveszteri hétvégén néhol előfordulhat ónos szitálás, hószállingózás, de többnyire borús, száraz idő várható. Hajnalban mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb lehet, s többfelé napközben is maradnak a mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.



Pénteken gyengén felhős, napos és borult, párás, tartósan ködös területek egyaránt lehetnek. Néhol előfordulhat ónos szitálás, hószállingózás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, a fagyzugos helyeken azonban mínusz 13 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet a gyengén felhős, napos területeken 0 és plusz 4 fok között, a tartósan borult, párás, ködös tájakon mínusz 4 és 0 fok között lesz.



A tartós, sűrű köd veszélye miatt péntekre a fővárosra és Pest megyére, valamint Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.



Szombaton, az év utolsó napján és vasárnap, újév napján is túlnyomóan borult lesz az ég, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, zúzmarára is számítani lehet. Csapadék nem lesz. Szombaton a leghidegebb órákban mínusz 9 és mínusz 4, vasárnap mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton napközben mínusz 4 és plusz 2 fok között, vasárnap mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak a maximumok.