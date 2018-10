Ilyen lesz az első októberi hétvége időjárása

Az első októberi hétvégén sok lesz a napsütés, csak néhol lehet zápor. Kissé melegszik is az idő, napközben többfelé 20 foknál is melegebb lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken derült, száraz idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között valószínű. Az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben és az Alföld fagyra érzékeny részein lehet néhol gyenge fagy, de talajmenti fagy több helyen is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 17-21 fok között alakul.



Szombaton túlnyomóan derült, napos idő lesz, csak délután növekszik meg nyugaton erősebben a felhőzet. Estefelé nyugaton néhol zápor előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban 3-9 fok lesz. Napközben 19-24 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Emellett elszórtan - legkisebb eséllyel a Tiszántúlon - alakul ki zápor, néhol zivatar. A minimumhőmérséklet 7-12, a maximumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.