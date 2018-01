Január végére se jön meg az igazi tél: marad az enyhe időjárás a hónap utolsó napjaiban is

A következő napokban többször lesz erős a szél, de marad az enyhe időjárás, többfelé 10 fok feletti maximumokkal. A hét második felében ismét téliesebbre fordul az idő, lehűléssel, hóval - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttatott el az MTI-hez.



Hétfőn a ködfoltok feloszlása után általában napos idő valószínű, csak északkeleten lesz eleinte még több a felhő, és ott reggel, délelőtt kisebb eső még előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. Megélénkül, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön időnként meg is erősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de a szelesebb helyeken 5 fok is lehet. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő.



Kedden a többórás napsütés mellett helyenként előfordulhat futó zápor. A szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A leghidegebb órákban 0-5 fok lehet. A nappali maximumok 8-13 fok között alakulnak.



Szerdán többnyire közepesen felhős lesz az ég, délen várható a több napsütés. Estig nem valószínű csapadék, este azonban az északi megyékben gyenge eső már előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 4-11 fok között várható.



Csütörtökön, február első napján erős lesz a szél és többfelé várható csapadék: estig eső, estétől azonban előbb a Dunántúlon, majd a főváros tágabb környékén is egyre több helyen várható havas eső, hó. A leghidegebb órákban 1-6 fok lehet. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.



Pénteken eleinte többfelé, majd egyre inkább csak délkeleten várható csapadék: eső, havas eső, hó vegyesen. A szél erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 2-6 fok között alakul.



Szombaton is erős lesz a szél. Felhős idő várható helyenként záporral, hózáporral. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet 1-6 fok között valószínű.



Időnként vasárnap is erős lesz a légmozgás. Elszórtan várható eső, zápor. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a maximumhőmérséklet 2-8 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.