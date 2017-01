Jégben állnak a vizek

A Duna és a Dráva kivételével az összes folyó jégben áll - mondta Láng István, az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) vezetője csütörtökön Budapesten.



Mint kifejtette: a Dunán változó a jégzajlás mértéke, a felső szakaszon, Győrnél 10, Budapestnél 40-50, Mohácson 70-80 százalékos a légborítottság. Szerbia déli részén, valamint Bulgáriában és Romániában is beállt a folyó. A biztonságos védekezés érdekében a Magyarország folyamatos kapcsolatban van a szlovák vízügyi szervekkel is - tette hozzá.



Láng István kitért arra is, hogy a Duna alsó szakaszán Horvátországgal és Szerbiával háromoldalú szerződés alapján zajlik a védekezés. Mint elmondta: erre azért van szükség, mert egy kedvezőtlen jégtorlódás esetén megemelkedő vízszint a bal parton Szerbiát, a jobb parton Horvátországot, a visszatorlasztott vízszint pedig a magyarországi Duna szakasz mindkét partját veszélyeztetné. A három ország közötti szerződésben kijelölték a közös védekezést, s megállapodtak annak finanszírozásában is.



A horvátok és a szerbek egyelőre nem tartanak igényt a jégtörésre, de a magyar vízügyi szolgálat szükség esetén készen áll arra, hogy nemcsak a közös szakaszokon, hanem a horvát-szerb szakaszon is segítséget nyújtsanak a jégtörésben - fejtette ki.



Az OMIT vezetője felidézte, hogy a Dunán jelenleg hajózási zárlat van érvényben, csak a jégtörők, a vízügyi felügyelet, illetve a rendőrség hajói tartózkodhatnak a vizeken. Ez idő alatt a vízügyi szakembereknek lehetőségük van arra, hogy a jégzajlásban megrongálódott úszójeleket kivegyék és megjavítsák.



Az ország nagy tavai is befagytak, a Balatonon is egybefüggő a jégpáncél. Mint elmondta: ez azért is fontos, mert az esetleges viharos szél sem okoz jégzajlást. Láng István kiemelte: a következő héten stagnálásra számítanak, vizek nem nőnek, biztonságosan elfolyhatnak a jégpáncél alatt.



A Dunán jelenleg nyolc, a Tiszán tíz jégtörő hajó van készenlétben. A vízügyi flotta legnagyobb jégtörő hajója, a Széchenyi szerdán érkezett Budapestre, mert a tartósan hideg idő beálltával a magyarországi vízfolyásokon egyre erősödő jégzajlás tapasztalható. Feladata a zajló jég figyelése, a hidak környékén kialakuló, a pilléreket terhelő jegesedés részleges eltávolítása.



A Széchenyi a 12. dunai jégtörő, a magyar jégtörő flotta legkorszerűbb hajója. Jégtörésnél minimum 6 ember üzemelteti, rendelkezik döngölővel, ami a hajót billenő-csavaró mozgásba hozza és így nem csak a súlyánál fogva képes jeget törni. A Széchenyi a jégtörő hajók közül a legnagyobb vízkiszorítással és leghatékonyabb vízkitörési potenciállal rendelkezik. Az 1472 kilowatt teljesítményű hajó előre- és hátramenetben is hatékonyan töri a jeget. A hajó 30 centiméter vastag síkjégben 3-4 kilométer/órás sebességgel képes haladni és akár napi 30 kilométert is meg tud tenni.