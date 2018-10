Jellemzően borús, szeles idővel ér véget az október

Kevésbé napos, inkább borús, szeles idő várható október utolsó napjaiban. Jelentősebb lehűlésre egyelőre nem kell készülni: jövő héten fagy nem várható, napközben is 20 fok körül alakulnak majd a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfő reggelre délnyugaton már csökken a felhőzet, később az ország más területein is kisüthet pár órára a nap. Elszórtan zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Nagy területen erős, helyenként viharos lesz a szél.



A minimumhőmérséklet 11-16 fok között valószínű. A nappali maximumok 19-26 fok között alakulnak. Kedden többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is. A szél is megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 11-18 fok lesz. Napközben 17-24 fokig melegszik a levegő. Szerdán napos, csapadékmentes idő várható. A szél időnként élénk, a Kisalföldön erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 16-22 fok között alakul. Csütörtökön, november elsején eleinte kevés felhő lesz az égen, majd a megnövekvő fátyolfelhőzet mellett estefelé már vastagabb felhők is sodródnak a Dunántúl fölé, ott már néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. Helyenként ekkor is megélénkül a légmozgás.



A leghidegebb órákban 5-10, napközben 17-24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken helyenként lehet eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-14, a legmagasabb hőmérséklet 19-24 fok között alakul. Szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A szél időnként megélénkülhet. A minimumhőmérséklet mindkét nap 8-13 fok között alakul. Szombaton napközben 19-24, vasárnap 17-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.