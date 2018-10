Jobbára felhőtakaró borít mindent október elsején

Hétfőn a nyugati és déli tájakon több órára kisüt a nap, máshol jobbára erősen felhős időre van kilátás. Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Sopron környékén, a középső és délkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. Délután 15-22 fokot mérhetünk. Este északnyugat felől hidegfront érkezikFrontmentes idővel indul az október. - írja az időkép : Malvin, Bazsó, Diké, Euridiké, Ludovika, Malvina, Remig, Rémus, Rémusz, Rómeó, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, TesszaI. e. 331 – A Gaugamélai csata Nagy Sándor és III. Dareiosz között.965 – XIII. János pápa megválasztása.1273 – Habsburg Rudolfot választották német királynak1330 – Dörögdi Miklós kerül az egri püspöki székbe.1579 – Megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.1847 – Ernest Werner von Siemens német feltaláló megalapítja a Siemens AG & Halske céget.1848 – A pákozdi csatavesztés után Jellasics császári tábornok hadereje elvonul Bécs felé.1848 – A magyar képviselőház Szemere Bertalant és Mészáros Lázárt az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaivá választja.1850 – Az Ausztria és Magyarország közötti belső vámhatárokat részlegesen felszámolják.1850 – Bevezetik a bélyegilletéket Magyarországon.1867 – Megkezdi működését a Magyar Általános Hitelbank.1869 – Az Osztrák–Magyar Monarchiában (a világon elsőként) bevezetik a postai levelezőlapok használatát.1880 – Thomas Alva Edison elkezdi az elektromos lámpák sorozatgyártását1887 – Megnyílik Budapest első villamosvonala a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, ezzel Magyarországon is megjelenik a villamosított közúti vasút.1891 – Megnyílik a Stanford Egyetem Kaliforniában.1898 – Átadják a forgalomnak az al-dunai Vaskapu-csatornát.1908 – Henry Ford bemutatja a Ford T-modellt.1908 – A Rókusi pályaudvar és a Személy pályaudvar között útjára indul a szegedi villamos.1928 – A Szovjetunióban bevezetik az első ötéves tervet.1929 – A Szovjetunióban bevezetik a forradalmi naptár használatát.1932 – Gömbös Gyula alakít kormányt Magyarországon.1936 – Francisco Franco Generalissimus (Generalísimo) beiktatása a spanyol államfői tisztségbe.1938 – A Német Birodalom annektálja a Szudétavidéket (Csehszlovákia 1/3-ad részét).1939 – A német haderő bevonul Varsóba.1941 – Megjelent a Magyar Csillag című irodalmi és kritikai folyóirat első száma, mely a Nyugat utódjaként Illyés Gyula szerkesztésében Schöpflin Aladár társszerkesztővel mintegy 48 számban jelent meg a IV. évfolyam 7. számig, 1944. április 1-jéig.1944 – Tildy Zoltán a Magyar Front nevében követeli a háborúból való kilépést és az ellenzéki pártok bevonásával koalíciós kormány megalakítását.1946 – Véget ér a nürnbergi per.1946 – Nagy-Britanniában megalapították a Mensát, mely a magas IQ-val rendelkező emberek nemzetközi szervezete.1947 – Az ENSZ elutasítja Magyarország felvételi kérelmét.1958 – A NASA létrehozása.1961 – Párizsban megalakul az OECD (Organization of Economic Cooperation and Development).1962 – Japánban üzembe helyezik a Tokió-Oszaka gyorsvonatot.1966 – Megkezdi működését ideiglenes helyén, a Hevesi Sándor téren a Nemzeti Színház.1969 – Neuwerk-sziget Alsó-Szászországból Hamburg tartomány fennhatósága alá kerül.1971 – Orlando városában megnyílik a Walt Disney World.1977 – Közös szovjet-amerikai nyilatkozat a közel-keleti helyzetről.1982 – Elkezdik árulni az első CD-lejátszókat, a Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében (625 dolláros áron).1982 – Helmut Kohlt (CDU) választják meg a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává.1988 – Mihail Gorbacsovot, az SZKP főtitkárát a Legfelső Tanács államfővé választja, ezzel a Szovjetunió állami és pártvezetése egyetlen ember kezébe kerül.1992 – Megindul a Duna TV műholdas magyar adása.1992 – Az amerikai szenátus ratifikálja a START szerződést.1992 – Elindul a Cartoon Network.2003 – Három korábbi szervezetből létrejön a JAXA Japán Űrügynökség.2006 - A Club magyar tévécsatornát átnevezik Zone Clubra.2007 – Libanoni katonák elfogják a Fatah al-Iszlám szervezet katonai vezetőjét, Naser Ismailt az észak-libanoni Baddávi palesztin menekülttáborban.2007 – Az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, Peter Pace vezérezredest Mike Mullen tengernagy váltja fel.2008 – Elindul az amerikai Comedy Central humorcsatorna magyar változata.2012 – Elindul a közép-európai RTL2 televízió.2013 – Elindul az AXN társcsatornája, az AXN White és az AXN Black.