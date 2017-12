Jön a hó, de Szenteste napjára napsütést jósolnak: hideg, téli idő várható

Hideg, téli idő várható a jövő héten. A leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékek is lehetnek, s a maximumok is fagypont körül alakulnak. Többször várható havazás is, Szenteste napján inkább napsütéses idő várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn elsősorban az ország középső részén lesznek erősen felhős időszakok, arrafelé kisebb havazás, hózápor kialakulhat. Másutt nem várható csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. Napközben 0-4 fokig melegszik a levegő.



Kedden többfelé több órára kisüt a nap. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegység völgyeiben kissé hidegebb is lehet. A nappali maximumok 0-3 fok között alakulnak.



Szerdán napközben a Dunától keletre növekszik a felhőzet, arrafelé délután, este hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat. A minimumok jellemzően mínusz 10 és mínusz 4 fok között, az Északi-középhegység völgyeiben kissé ez alatt alakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű.



Csütörtökön délelőtt az Alföldön lehet némi napsütés. Emellett több helyen valószínű csapadék, a Dunántúlon hó, havas eső, eső, másutt havazás várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul.



Péntekre virradó éjszaka még a Tiszántúlon valószínű hóesés, délután a Dunántúlon fordulhat elő havas eső, havazás. Többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 3 fok között, napközben 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Több helyen valószínű havazás, a szél is erős, olykor viharos lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható.



Vasárnap, Szenteste napján legfeljebb futó hózápor lehet, és sokfelé erős lesz a szél. Emellett viszont több órára a nap is kisüt. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb 0 és plusz 4 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.