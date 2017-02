Jön a tavasz? - Sok napsütés, +10 fok is lehet a jövő héten!

A következő éjszakákon többfelé várható sűrű köd, napközben viszont egyre több napsütés várható. Emellett kissé melegszik az idő, a hétvégén néhol már plusz 10 Celsius-foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Éjszaka a középső területeken többfelé köd képződik, északkeleten, valamint a nyugati határvidéket leszámítva a Dunántúlon derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Hétfőn napközben legtovább felhős, párás, néhol ködös idő a középső országrészben lehet, másutt több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem lesz, de a borult részeken néhol hószállingózás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 8 és mínusz 1, napközben 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósabban ködös tájakon lesz hidegebb.



Kedden az ország nagy részén kisüt a nap, csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire plusz 2-8 fok között, a tartósabban ködös tájakon 0 fok körül alakulnak.



Szerdán és csütörtökön ködfoltok feloszlása után, derült, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet szerdán mínusz 7 és mínusz 1, csütörtökön mínusz 6 és mínusz 1 fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet szerdán többnyire plusz 5-10, a tartósabban ködös tájakon 0 és plusz 2 fok között alakul. Csütörtökön plusz 6-10 fokig melegszik a levegő.



Pénteken és szombaton is sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben plusz 5-10 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap a napsütés mellett már helyenként kialakulhatnak záporok, és időnként megélénkülhet a szél is. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 1 fok között valószínű. Nappal plusz 7-12 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.