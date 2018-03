Jön a tavasz! Hideg hétkezdet után jelentős melegedés várható

Hétfőn a nyugati, délnyugati megyékben már reggel is felhős lesz az ég, míg másutt a fátyolfelhők mellett még várható némi szűrt napsütés. A déli óráktól azonban mindenütt megvastagszik a felhőzet, és késő délutántól nyugat felől egyre többfelé várható eső, havas eső, nyugaton hó, illetve néhol ónos eső, fagyott eső sem kizárt. Időnként a szél is megélénkülhet.



A minimumhőmérséklet a Dunántúlon általában mínusz 8 és mínusz 4, másutt mínusz 15 és mínusz 9 fok között, míg a nappali maximumok 0 és plusz 6 fok között alakulnak. Kedden hajnalban néhol ónos eső is lehet, napközben többfelé várható eső, északon és nyugaton hó, havas eső, fagyott eső. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A leghidegebb órákban 0 fok körül, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán elsősorban délen és keleten várható eső, átmenetileg hajnalban, este ónos eső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6-11 fok között valószínű. Csütörtökön helyenként fordulhat elő eső, zápor, több helyen a szél is megerősödik, ugyanakkor már hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.



A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximumhőmérséklet plusz 7-12 fok között várható. Pénteken és szombaton több helyen erős, a Dél- Dunántúlon viharos lehet a szél. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett nem várható csapadék. Szombaton inkább rövid napos időszakok lehetnek és néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat.



Pénteken a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, szombaton 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok pénteken plusz 8 és 15 fok között, szombaton plusz 9 és 16 fok között alakulnak. Vasárnap is több helyen erős, az Észak-Dunántúlon viharos lehet a szél és többfelé várható eső. A minimumhőmérséklet plusz 2-8, a maximumhőmérséklet plusz 10-17 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.