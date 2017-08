Jön még egy utolsó roham a nyárból

Hétfőn az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elsősorban délen és nyugaton lesz több a felhő, és ott zápor, délnyugaton helyenként zivatar is várható. Többfelé élénk, helyenként, illetve zivatarok környezetében erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb 24-30 fok között valószínű.



Kedden napos, száraz lesz az idő. A leghidegebb órákban általában 12-17 fok lehet, de a szélcsendes völgyekben, mélyebben fekvő területeken 10 fokot is mérhetnek. Napközben 23-27 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. A minimumhőmérséklet jellemzően 10-15 fok között valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben 8 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok 25-30 fok között alakulnak.



A meteorológiai nyár utolsó napján, csütörtökön is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok között alakul.



Szeptember elsején, pénteken is többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A leghidegebb órákban 11-16 fok lehet. Napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A minimumhőmérséklet szombaton 12-17, vasárnap 13-18 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 25-30, vasárnap 24-29 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.