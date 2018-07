Kár, hogy munkanap van - strandidőre számíthatunk 30 fokkal, egy-egy záporral

folytatódik a napos-gomolyfelhős idő. Záporokra, illetve néhol zivatarra a Dunántúlon és a Dél-Alföldön van esély, egy-egy helyen nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat - írja a. Néhol északon és az Alföldön lehet élénk a nyugati szél. Egyre enyhébb reggelekre ébredhetünk, hajnalban már csak néhol mehet 10 fok alá a hőmérséklet. Frontmentes idő várható, délután 26-31 fok között alakul a hőmérséklet,- minden tökéletes lenne, egy zápor is beleférne, csak dolgozni ne kellene, amikor strandra is mehetnénk.