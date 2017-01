Kékestetőn már 40 centiméteres a hóvastagság

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a 300 méter feletti települések közül Mátraszentimrén 35, Bükkszentkereszten 30, Bükkzsércen 28, Bélapátfalván 22 centiméternyi hó esett. Aggteleken 23 centiméter a hóvastagság.



Az alacsonyabban fekvő települések közül a Miskolc Diósgyőr mérőállomáson is 30 centiméteres a hó. Egerben a péntek esti adatok szerint több mint 20 centiméternyi hó hullott.



Pest megyében Szentmártonkátán és Szobon 16, Vámosmikolán 14 centiméternyi hó hullott szombat reggelig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint több nagy városban (Budapesten Pestszentimrén és Pestszentlőrincen, Szegeden, Békéscsabán és Pécsen) is több centiméternyi hó hullott, de 10 centiméter alatti a hóvastagság.



A repülőtéri mérőállomások közül a szolnokin 12, a kecskemétin 9, a debrecenin 2 centiméteres a hó. Sármelléken mindkét mérőállomáson 10 centiméteres hóvastagságot rögzítettek. A legfrissebb adatok szerint a pápai repülőtéren nincs hó.



A meteorológiai szolgálat szombat reggel az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a több helyen havazást okozó mediterrán ciklon csapadékzónája egyre inkább a keleti országrészre tevődik át, majd a délutáni órákra kelet felé elhagyja az országot. Addig nagyobb mennyiségű havazást (5 centiméter körüli friss hóréteget) leginkább az északkeleti megyékben okozhat.



A havazás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést szombatra a meteorológiai szolgálat.



Megjegyezték továbbá, hogy a Bakony magasabban fekvő vidékein az erős-viharos északnyugati szél hordhatja a havat.



Az előrejelzés szerint szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között valószínű. Késő estére mínusz 7 és 0 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap néhol lehet kisebb havazás, hózápor. A minimumhőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul, de a derült, hóval borított, illetve szélvédett tájakon mínusz 10 foknál hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 5 és plusz 2 fok között alakulnak.