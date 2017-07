Készüljön, fokozódik a kánikula!

Fokozódik a kánikula - hívta fel figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely csütörtökre három megyére már másodfokú, tizenhárom megyére és a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt.



A meteorológiai szolgálat szerdán honlapján azt írta: továbbra is kevés felhőre és napos időre lehet számítani. Az erőteljes nappali felmelegedésnek köszönhetően tovább növekednek a maximális hőmérsékleti értékek.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csütörtökön az északkeleti megyék kivételével szerte az országban 25 Celsius-fok, a Dél-Alföldön már 27 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. A tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Budapestre és Pest, valamint Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére szintén a hőség miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.



A legalacsonyabb hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 11-18 fok között alakul. Napközben 31-36 fokig melegszik a levegő.



A meteorológiai szolgálat kiemelte azt is, hogy csütörtökön extrém UV-B sugárzás várható. Ilyenkor már 15-20 perc alatt is le lehet égni. Azt kérik, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, s fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen.



A jelenlegi előrejelzés szerint tovább erősödik a felmelegedés. Pénteken és szombaton akár 37 fok is lehet, s néhol a minimumok is 20 fok felett alakulnak.