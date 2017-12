Kétszer lesz tavaszunk és telünk a héten, és a melegrekord is megdőlhet

– A melegedés már hétfőn elkezdődött, így délután, sőt éjszaka is enyhébb volt az idő, mint a déli órákban – mondta el Bujdosó Bence, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium észlelője. Hozzátette: a hőmérsékleti csúcs a mai napra várható: megyénkben akár 16-17 fokot is mérhetünk. – Az ország délnyugati tájain még ennél is melegebb lesz, akár 18-19 fokig is felszaladhat a hőmérő higanyszála. Ez pedig azt jelenti, hogy megdőlhet a napi melegrekord, amelyet az 1994-ben mért 17,2 fokkal Bácsalmás tart.



Ma estétől aztán lehűlés kezdődik, így szerdán hajnalban enyhébb lesz az idő, mint délután, amikor már csak 4-5 fokra számíthatunk. Csütörtök hajnalban már akár gyenge fagy is lehet, majd ismét melegedés indul, és pénteken újra 13 fok körül lesz a hőmérséklet, hogy a hétvégén aztán ismét visszaessen.



Bujdosó Bence elmondta, a gyorsan és nagy szélsőségek közt ingadozó hőmérsékletet az okozza, hogy gyors légmozgással érkezek a különböző ciklonok. Ez a jelenség nem ritka tél, illetve tavasz elején sem.