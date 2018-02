Kijön a medve a barlangjából, és összezavarodik - legalábbis ha azt kapjuk, amit ígérnek az időjósok

, 30 százalék a valószínűsége, hogy zivatar is lesz, villámlással. Gyertyaszentelő Boldogasszony idei ünnepén van rá esély, hogy rendesen összezavarodik a medve: az Európa-szerte ismert időjóslás szerint ha napos, szép idő van, és meglátja az árnyékát, visszamegy a barlangjába, mert hosszú lesz a tél. Ha azonban nem, kint marad, mert jön a tavasz. Na de ha nem látja meg, viszont elkezd villámlani és leszakad az ég? Biztos nem marad kint: lehet, hogy tényleg lesz valami a jövő hétre ígért havazásból.Éjszakára Szegeden és környékén 6 fokot jósolnak, de az ország területén lesz, ahol fagyni fog., ahol összefoglalták, mi zajlik felettünk a következő 24 órában: hullámot vet egy hidegfront. Bizony. Északnyugat felől közeledik a Kárpát-medence felé, felettünk lelassul, hullámot vet, és sokáig a középső országrész felett vesztegel majd. A fronttól északra és nyugatra hideg, attól délre és keletre meleg légtömeg alakítja az időjárást. A front mentén jelentős mennyiségű csapadék várható.

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a katolikus egyházban: a katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak. Ezen a napon szentelik a gyertyát is:a hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat.Az európai hagyomány szerint ha a barna medve - egyes helyeken a borz - gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az északolasz népi szólásokban a farkas is „időjósként" jelent megÉszak-Amerikában pedig az újkori bevándorlók az ott élő erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává. Ott ez a nap „az erdei mormota napjaként"is ismert, ahogy azt a népszerű Idétlen időkig című vígjátékban is láthatták.Ezeket a hiedelmeket egyébként a meteorológusok nem igazolják, de azért érdemes elolvasni, honnan eredhetnek. A különböző vadállatok összekapcsolása a tavasz várásával mi másra is nyúlna vissza, mint ősi pogány ünnepekre? Az ókori Rómában február 14-ére esett a Lupercalia ünnepe, amikor a természet rituális megtisztulását és a rómaiak farkasősét ünnepelték. Máshol, például Franciaország területén a medve játszott hasonló szerepet a közelgő tavasz ünneplésében.A kereszténység hivatalos vallássá emelése után a Lupercalia ünnep helyére a Gyertyaszentelő Boldogasszony vagy másképp Szűz Mária megtisztulásának ünnepe került. Ez a karácsony utáni 40. napra esett, mivel a zsidó hagyomány szerint a szülő nő negyven nap alatt tisztult meg - ma, a modern orvostudomány korában is hat hét után rendelik vissza kontrollra a nőket szülés után, tehát nem volt ez egy rossz megfigyelés. Az 5. századtól a római pápa a karácsonyt az addigi január 6-áról december 25-ére, Mária megtisztulásának napját pedig február 2-ára helyezte át. A korábbi farkas- és medvekultusz emléke népi jóslatok formájában élt tovább, a keresztény ünnep napjához kapcsolódva. Kíváncsian várjuk, hogyan döntenek ma a Szegedi Vadaspark medvéi -. (forrás: wikipédia)