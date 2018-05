Kitör a nyár: 30 fokok jönnek május utolsó napjaiban

A következő napokban is többször várhatók záporok, zivatarok, de emellett sok lesz a napsütés, egyre melegszik az idő: május utolsó napjaiban 32 Celsius-fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire napos idő várható, de elsősorban a délutáni, kora esti órákban szórványosan - legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben - kialakulhat zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között valószínű. Kedden a napsütés mellett helyenként - elsősorban a nyugati megyékben - lehet zápor, zivatar.



A minimumhőmérséklet 14-19, a maximumhőmérséklet 26-31 fok között alakul. Szerdán a nyugati megyékben, illetve északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-19 fok lehet. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken sok napsütés várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap 14-20 fok között valószínű.



A nappali maximumok csütörtökön 28-32, pénteken 27-32 fok között alakulnak. Szombaton és vasárnap is sok lesz a napsütés. Szombaton legfeljebb a Dunántúlon, vasárnap elvétve alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet szombaton 13-18, vasárnap 11-16 fok között valószínű. Szombaton napközben 24-29, vasárnap 23-28 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.