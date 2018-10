Kübekházán dőlt meg az országos melegrekord - 27,1 fokot mértek

A Csongrád megyei Kübekházán 27,1 fokra melegedett a levegő. Lép forrása: OMSZ

Egy korábbi bejegyzésében a meteorológiai szolgálat viszont arról írt, hogy éjjel délnyugat felől hidegfront érkezik erős, viharos széllel, esővel, záporral, néhol zivatarral. Ugyanakkor azt írták: a front mögött sem esik vissza jelentősen a hőmérséklet. Az átlagos maximum október végén általában 13 fok körül alakul, de a következő napokban is jóval ezen értékek fölött marad a hőmérséklet.

A fővárosban 90 éves rekord dőlt meg

1928 óta 23,5 fok volt a napi fővárosi rekord. Most Budapesten két mérőhelyen - a II. kerületben és Újpesten - is 24,3 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az országos és a fővárosi napi melegrekord is megdőlt hétfőn. Egy Csongrád megyei településen 27 foknál is melegebb volt, és több mint 10 fokkal melegebb volt az országban az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Facebook-oldalán.A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy hétfőn az országos átlag maximum 24 fok körül alakult, ami 11 fokkal magasabb az ilyenkor szokásos 13 foknál.A mostani maximumok június első felére, illetve szeptember elejére jellemzőek Magyarországon - jegyezték meg.Az előrejelzés szerint kedden a csapadék fokozatosan kelet felé szorul vissza, nyugat felől egyre nagyobb területen süt ki a nap. Legtovább északkeleten és az Északi-középhegység vidékén maradhat felhős az ég. A szél sokfelé lesz erős, a Kisalföldön és a hegyekben viharos lökések is lesznek, de ezek estére megszűnnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-18 fok között alakul, az északkeleti határ közelében lehet a leghűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-23 fok között várható.