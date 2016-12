Legyen óvatos! Itt kell ónos esőre számítani

Pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: szombat kora délutánig nem valószínű veszélyes időjárási jelenség. Sűrű zúzmarás köd is elsősorban a magasabban fekvő, felhőben lévő dombvidéki, hegyvidéki területeken fordul elő. Emellett helyenként - szombatra virradó éjszaka kiemelten a Duna-Tisza közén - továbbra is kialakul ónos szitálás, hószállingózás.



Szombaton késő délután, este viszont észak, északnyugat felől gyenge frontális csapadékzóna érkezik. Este kisebb mennyiségben az Észak-Dunántúlon eső, ónos eső várható, a középső-északi országrészben (Pest, Nógrád és környezete) ónos eső, havas eső valószínű. Kis mennyiségű, ónos formájú csapadék, fagyott eső késő este keletebbre is lehetséges (az Alföld középső tájain, az Északi-középhegység középső részén). Az északkeleti megyékben késő este kisebb havazás, hószállingózás valószínű, de 1-2 centiméternél több friss hó nem várható.



Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést szombatra.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és mínusz 6 Celsius-fok között valószínű. Napközben mínusz 4-0 fokig melegszik a levegő.