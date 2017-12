Lehet, hogy esni fog a hó, de lehet, hogy csak havas eső jut nekünk

Becket Szent Tamás canterburyi érsek emléknapja (1170-es kivégzésének évfordulóján)

a magyar kártya napja

Napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon már néhány órára a nap is kisüt, de a Tiszántúlon estig erősen felhős marad az ég. Főként a Dunától keletre és a főváros környélén várható eső, havas eső, a magasabban fekvő helyeken havazás. Az északnyugati szél többfelé erős, délelőtt a Dunántúlon és a főváros térségében viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű - közölte előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében 3 nappal az újév előtt őket köszöntse ma fel: Tamara, Tamás, Áldáska, Amázia, Aszpázia, Bekő, Bökény, Dakó, Dávid, Dókus, Dózsa, Gáspár, Gazsó, Jonatán.418 – I. Bonifác pápa hivatalába lép1541 – Habsburg Ferdinánd osztrák uralkodó főherceg, választott magyar király és Izabella magyar anyakirályné megkötik a gyalui egyezményt, mely szerint a Magyar Királyság birtoklása Ferdinándra száll, aki Martinuzzi (Fráter) György barátnak e szerződésért erdélyi vajdaságot ígér.1845 – Texas az USA 28. állama lesz1857 – Liszt Ferenc művét, a Die Hunnenschlacht-ot (A hunok csatáját) bemutatják Weimarban1891 – Thomas Alva Edison szabadalmaztatja a „jelek elektronikus átvitelét", azaz a rádiót1897 – A Londont és Aberdeent összekötő vasútvonalon a Tay folyó vasúti hídja (mely 1878-as átadásakor a világ leghosszabb hídja volt), tervezési hiba miatt összeomlik. A rajta áthaladó dundee-i postavonat a vízbe zuhan, 79 utas életét veszti.1916 – Megölik Raszputyint, az orosz szerzetest (pravoszláv időszámítás szerint december 16-án)1924 – Bemutatják az Amerikai Egyesült Államokban a Pán Péter című fekete-fehér egész estés filmet.1955 – Barbra Streisand 13 évesen megjelenteti első lemezét You’ll Never Know címmel1956 – Magyarországon a kormány feloszlatja az NBKMT-t1982 – Jamaicában bélyeget bocsátanak ki Bob Marley emlékére1984 – Radzsiv Gandhi győz az indiai választásokon1721 – Madame de Pompadour francia kurtizán († 1764)1808 – Apponyi György magyar politikus, az MTA tagja († 1899)1808 – Andrew Johnson az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke, († 1875)1828 – Szendrey Júlia magyar költőnő, Petőfi Sándor felesége († 1868)1925 – Szondy István olimpiai bajnok magyar öttusázó († 2017)1938 – Jon Voight Oscar-díjas amerikai színész1947 – Ted Danson amerikai színész1953 – Thomas Bach német sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kilencedik elnöke1979 – Diego Luna mexikói színész1170 – Thomas Becket Canterbury érseke (* 1118 körül)1606 – Bocskai István erdélyi fejedelem (* 1557)1916 – Raszputyin orosz szerzetes (* 1869)1926 – Rainer Maria Rilke osztrák költő (* 1875)