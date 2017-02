Lehűlésre készüljön a jövő héten!

Éjjel főként a Dunántúlon várható eső, az Alpokalján már havas eső, hó, hajnalban a középső országrészben gyenge ónos eső is lehet. Hétfőn napközben nagyrészt borult idő várható többfelé esővel, záporral, délelőttig főként az Északi-középhegység térségében átmenetileg ónos eső is kialakulhat. Estefelé a Nyugat-Dunántúlon az esőt havas eső, havazás váltja fel. Elsősorban a Dunántúlon jelentős csapadékra is számítani lehet. Emellett a szél is sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő.



Kedden is sokfelé várható csapadék. A Nyugat-Dunántúlon reggelre, az Északi-középhegységben napközben is havazás váltja fel az esőt. Nyugat-Magyarországon és északkeleten többfelé megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.



Szerdán elszórtan valószínű hószállingózás, kisebb havazás. A Nyugat-Dunántúlon megerősödhet a szél, de ott hosszabb időre is kisüthet a nap. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Elszórtan csütörtökön is lehet hószállingózás, kisebb havazás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között várható.



Pénteken helyenként hószállingózás alakulhat ki, emellett délnyugaton többnyire felhős, északkeleten inkább napos idő valószínű. A minimumhőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között várható, az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hidegebb. Napközben 0-5 fokig melegszik a levegő.



Szombaton többórás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 5, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között várható.



Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett néhol futó hózápor is előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 14 és mínusz 6, napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.