Ma még a napsütésé lesz a főszerep, de a hét többi részében már nem lesz ilyen szerencsénk

Ez történt ma:

1824 – Beethoven 9. szimfóniájának ősbemutatója a bécsi Kärtnertor színházban.

1918 – A bukaresti békeszerződés: Románia különbékét köt a központi hatalmakkal (Németországgal és az Osztrák–Magyar Monarchiával). Románia gazdasága német–osztrák–magyar ellenőrzés alá kerül, hadseregét le kell(ene) szerelnie, Dobrudzsát elveszti, de megtartja a Szovjet-Oroszországtól megszerzett Besszarábiát.

1946 – A négy nagyhatalom párizsi külügyminiszteri értekezlete kimondja Magyarország 1938–as határainak visszaállítását.

1950 – Megnyitják a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret.

1992 – Első útjára indul az Endeavour űrrepülőgép.

2011 – Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányát ünnepélyes külsőségek között beiktatják a vizes sportágak legnagyobbjait tömörítő Hírességek Csarnokának, az egyesült államokbeli International Swimming Hall of Fame (ISHOF) tagjai közé.

2015 – A magyar nyelvű Wikipédia szócikkeinek száma eléri és meghaladja a 300 000-et.

A következő napokban változékonyabb lesz az idő, a napsütés mellett többször lehetnek záporok, zivatarok. A meleg is mérséklődik, de így is 20-25 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.Hétfőn nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, késő délutántól északkeleten alakulhat ki néhol záporeső. Gyakran erős, az Alföld északi részén viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-14 fok között, a szélvédett északi tájakon helyenként 8, 9 fok körül alakul. Napközben 24-25 fok körül alakulnak a maximumok.Kedden a napsütés mellett, több helyen alakul ki zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 8-14 fok lehet. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő.Szerdán a napsütés mellett főként az ország északkeleti harmadában alakul ki zápor, zivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű.Csütörtökön a napsütés mellett több helyen valószínű zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 24-28 fok között valószínű.Pénteken és szombaton és vasárnap napos és erősen felhős időszakok egyaránt lesznek, de több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarban viharos is lehet. Pénteken, szombaton és vasárnap a leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Pénteken napközben 23-28, szombaton 22-27, vasárnap 20-27 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.