Ma reggelre tényleg befagytak a pocsolyák - hétvégére hó is jöhet

Ma reggel már csúszkálni is lehetett. Fotó: Farkas Judit

Még szerdán délelőtt is fehér volt a fű azokon a részeken, ahová nem sütött oda a nap, reggelre pedig minden pocsolya befagyott. Éjjel mínusz 3 fokot mértek,: hétvégére pedig megjöhet az első hó, bár 3 fokban aligha marad meg.elsősorban az északi országrészben már a hét közepén kialakulhat néhány centis összefüggő hótakaró. Pénteken átmenetileg felszakadozik a felhőzet, nyugaton hosszabb, keleten rövidebb időszakokra a nap is kisüt. Szombaton újabb ciklon éri el hazánkat a jelenlegi számítások szerint, ami a hétvégén ismét borult, csapadékos időt okoz újabb 10-20 mm-nyi csapadékkal, aminek már nagyobb része hó formájában várható. Lefotóztuk Önöknek az első idei jeget: nézzék, milyen szép mintát produkált a természet! Reméljük, hamarosan zúzmarával is szolgálhatunk.