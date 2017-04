Május első hetében többfelé 20 fok feletti maximumok várhatók

Sok napsütés várható, de záporok, zivatarok is lehetnek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.Május elsején, hétfőn nem valószínű csapadék, több órára kisüt a nap. Délutántól keleten, délkeleten, estétől szórványosan számítani lehet záporesőre. A Dunántúlon többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A minimumhőmérséklet 0-5 fok között alakul, de főleg az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A nappali maximumok 18-22 fok között alakulnak.Kedden a hajnali órákban az ország nyugati és középső harmadában, napközben pedig a Dunától keletre várható zápor, keleten helyenként zivatar, de több órára a nap is kisüt. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12 fok között valószínű (északnyugaton várhatók az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékek). A legmagasabb hőmérséklet általában 18-24 fok között várható, de északnyugaton néhol csupán 16, 17 fok valószínű.Szerdán több helyen várható zápor, s akár erős széllel is kísért zivatar. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet. Napközben jellemzően 22-27 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön és pénteken a több órás napsütés mellett elsősorban délután, kora este alakulhat ki több helyen zápor, zivatar. Csütörtökön mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél.Pénteken a Dunántúlon lehet élénk, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap 8-13 fok között valószínű. A nappali maximumok csütörtökön 21-26, pénteken 18-23 fok között alakulnak.Szombaton napos idő várható. Az ország keleti felében elszórtan fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.Vasárnap a több órás napsütés mellett szórványosan várható zápor, zivatar. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-13, a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.