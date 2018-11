Marad a meleg: 24 fok is lehet november első hétvégéjén

November első hétvégéjén is 20 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Emellett esőre, de napsütésre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Pénteken kezdetben erősen és gyengébben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek, majd a déli óráktól a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton több helyen valószínű eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb hőmérséklet 18-24 fok között alakul.



Szombaton az éjszakai ködfoltok megszűnése után napos, fátyolfelhős idő várható. Helyenként csak lassan oszlik fel a köd, illetve tűnik el az alacsony szintű felhőzet. Reggel helyenként még lehet eső, később csapadék már nem valószínű. A leghidegebb órákban 9-14 fok lesz. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő.



Vasárnapra virradóra is köd várható, amely délelőtt oszlik fel. Ezt követően napos idő várható, csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet 6-12, a maximumhőmérséklet 17-23 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.