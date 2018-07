Másodfokú riasztás: ezeken a helyeken a következő órákban leszakadhat az ég!

Felhőszakadás veszélye miatt több megyében másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délben. Az érintett területeken a következő órákban intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső hullhat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében van érvényben a másodfokú figyelmeztetés. Emellett Budapesten, Pest, Baranya, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében szintén felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: hétfőn kiemelten az ország déli részében várható intenzív zápor, zivatar, felhőszakadás, de délután északon is előfordulhat zivatar. Helyenként rövid idő alatt 20-50, néhol 50 milliméter feletti csapadék is hullhat. A legintenzívebb zivatarok a Dél-Alföldön és a Dunántúl délkeleti részén valószínűek.



Késő délutántól a kiterjedtebb csapadékgócok a déli országrészre szorulnak vissza, majd késő estére a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A felhőszakadás mellett egy-egy helyen jégeső és 50-70 kilométer/óra körüli szél is társulhat a zivatarokhoz.



Kedden főként a Tiszántúlon, délkeleten, kisebb eséllyel a Duna-Tisza közén alakulhatnak ki napközben elszórtan zivatarok. Zivatarban egy-egy helyen 60-70 kilométer/óra körüli szél, kisebb méretű jég és főként délkeleten 20 milliméter feletti csapadék is hullhat. Északkeleten, főként a Zemplén, illetve a Bodrogköz térségében zivatartól függetlenül is lehetnek 60 kilométer/órát elérő széllökések.



Az előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb hőmérséklet 24-30 Celsius-fok között valószínű. Késő estére 18-23 fok közé hűl le a levegő.



Kedden a minimumhőmérséklet általában 15-20, a maximumhőmérséklet 26-31 fok között valószínű.