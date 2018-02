Mátyás idén félreértette a feladatot, talál is jeget meg csinál is

Mátyás jeget ront, ha talál, ha nem talál, csinál - tartja a népi mondás. Idén ez úgy tűnik, nem jön be. Ma a hentesek, mészárosok, halászok is ünnepelnek, és Mátyás király is e napra virradóra született.

a met.hu-n egyelőre azt írják, hogy egész héten mínuszban marad a hőmérséklet. Mivel éjszaka fagyott, úgy tűnik, csődöt mond idén a népi meteorológia, a mondás ugyanis azt tartja: Mátyás jeget ront, ha talál, ha nem talál, csinál. Idén úgy lesz a jéggel is, mint a pénzzel: oda megy előszeretettel, ahol már amúgy is van. Ma még Szegeden is lesz vagy plusz két fok, de a későbbiekben ne számítsunk tavaszias időre!



A Magyar Katolikus Lexikon azt írja jégtörő Mátyás napjáról: a népi kalendáriumban jégtörő Mátyás ünnepe ellentétes rámutatónap, a megfigyelhető jelenség ellenkezőjét olvassák ki belőle. E nap időjárásából következtetnek a tavasz közeledtére vagy késésére - erre írtuk már a cikk elején, hogy idén nagyon nem jön be, ha hihetünk az időjósoknak. Ahol nem Zsuzsanna (február 19.), ott Mátyás viszi el a havat a földről, és ereszti ki szűrujjából a pacsirtákat: ha Mátyás jeget talál, megolvasztja, tehát közel a tavasz, ha nem talál jeget, várni kell a tavaszra. Szent Mátyás apostol Simone Martini 1319 körül készült ikonján. Forrás: wikimedia commons

Mátyás jege gyenge termést, de bő halú évet jósol - igazán kedvesnek tetszik lenni, hogy kapunk még pár hét sarkvidéket, utána a termést is fújhatjuk, de majd legfeljebb több halat eszünk. Ezen a napon ívnak a csukák, az ekkor fogott halat mátyáscsukának nevezik, és a halásznak egész évi szerencsét jósol. Az árpára és palántákra termő, de a baromfiültetésre üresnap, az e napi tojásban nincs termőmag. Van, ahol úgy hitték, a Mátyás napi tyúk- vagy libatojást nem érdemes kikeltetni, mert hibás, beteg, veszekedős kisliba vagy kiscsibe kel ki abból.

A néphagyomány szerint az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek - olvastuk a maszol.ro cikkében. A Mátyás-napi időjárásból lehet jósolni az éves termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést jelent, a szeles nap kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést, a szőlő savanyú lesz. Itt is említik, hogy a Mátyás napján fogott hal az egész évi szerencsés halászat előjele - de itt már nem szorítkoznak a mátyáscsukára.

A szökőnapot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be egy napot, így Mátyás ünnepe február 25-ére csúszott. A szökőnapon ugyanis senki sem ünnepli a névnapját.

Mátyás volt az az apostol, akit az áruló Júdás helyett maguk közé választottak Jézus tanítványai tizenkettediknek. Mátyás király is róla kapta nevét, mert Mátyás napjára virradóra - február 23-án éjszaka - született. Magyar nyelvterületen a szent és a név népszerűségén hatalmasat lendített Mátyás király. A kisgyermekek a középkorban nem kaphattak pogány nevet: gyakran azt a keresztény nevet kapták, amelyik szentnek ünnepe legközelebb volt születésük napjához. Tapogatva jár, mint Mátyás után a róka a jégen : ez is egy népi bölcsesség az óvatos rókáról, amely tudja, hogy nem jó rálépni az olvadozó jégre. Fotó forrása: nyest.hu A szent, akit maguk közé választottak az apostolok, Betlehemből származó tudós ember volt. Mátyást sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról" – olvasható az Apostolok Cselekedetei első fejezetében. Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Egészen addig, amíg vértanúságot nem szenvedett Krisztusért: nyakazó bárddal végeztek vele. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek. A halászok is védőszentjükként tisztelik.

Attribútumai a kard, a bárd, kövek, kereszt és lándzsa. "A népi hagyomány szerint a jeget is szekercéjével vágja szét. Így tartja Apátfalva népe is. Csíkszentmártonban az a tréfás hiedelem járja, ha nem indul meg a jégzajlás, akkor Mátyás a jégtörő csákányát pár hétre még éleztetni adta. Dugonics András jeles mondásai között olvassuk: Tapogatva jár, mint Mátyás után a róka a jégen." arra az információra, miszerint Mátyás napján a Szeged környéki öregasszonyok harmatot szedtek, ha nem esett eső vagy hó. A harmatos lepedőt a tehénre terítették, hogy jól tejeljen - esetleg jól megfázzon, de erről nem szól a népi bölcsesség.

Attribútumai a kard, a bárd, kövek, kereszt és lándzsa. "A népi hagyomány szerint a jeget is szekercéjével vágja szét. Így tartja Apátfalva népe is.Dugonics András jeles mondásai között olvassuk: Tapogatva jár, mint Mátyás után a róka a jégen." (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium). A családinet cikkében bukkantunk, ha nem esett eső vagy hó. A harmatos lepedőt a tehénre terítették, hogy jól tejeljen - esetleg jól megfázzon, de erről nem szól a népi bölcsesség. Mátyás szekercéje, József baltája - egy kedves történet a kalendáriumból

Ismerjük meg Mátyást, az Igazságost!

Ötszázhetvenöt éve, 1443. február 23-án született Kolozsvárott Hunyadi Mátyás, a középkori magyar állam legnagyobb királya, akinek neve népmesékben és legendákban élt tovább - portréját az MTVA Sajtóadatbankja rajzolta meg.

A törökverő Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fia kiváló nevelést kapott, több nyelven beszélt és olvasott. Ifjúsága kalandok és cselszövések közepette telt: tizenhárom éves volt, amikor apja az 1456-ban kivívott nándorfehérvári diadal után pestisben meghalt. A gyenge V. (Utószülött) László király ezután a Hunyadiak vetélytársát, Cillei Ulrikot nevezte ki országos főkapitánnyá, akit az idősebb Hunyadi fiú, László egy elfajult vita végén megölt. A bosszúra éhes Garai-Cillei liga befolyása alatt álló király ezután László fejét vétette, majd a fegyvert ragadó Hunyadi hívek elől Prágába menekült, s a foglyul ejtett Mátyást is magával vitte.

A kolozsvári Mátyás-szobor régi képeslapon.

V. László 1457-ben váratlanul meghalt, és a magyar rendek az 1458. januári rákosi országgyűlésen - a legenda szerint a befagyott Duna jegén - az alig tizenöt éves Mátyást választották királlyá. Kiszabadításához azonban diplomáciai manőverekre volt szükség, végül az az egyezség született, hogy Mátyás Podjebrád György cseh király lányát, Katalint veszi feleségül. Idehaza az új király anyja és nagybátyja, Szilágyi Mihály megígérték, hogy nem állnak bosszút László meggyilkolásáért. A Garaiak megtarthatták javaikat, Szilágyi Mihályt a király kiskorúsága miatt öt évre kormányzóvá választották.



A hazatért Mátyást csak intronizálni tudták, azaz ünnepélyesen trónra ültették, mert a Szent Korona Habsburg III. Frigyes német-római császár császár birtokában volt. A koronázásra csak 1464-ben került sor, miután Frigyes tetemes összeg fejében visszaadta a koronát, és azt is feltételül szabta, hogy ha Mátyás fiú örökös nélkül halna meg, a magyar trón a Habsburgokat illesse. Nem a származás: a tehetség számított Mátyás uralkodásának első szakasza a hatalmának megszilárdításáért vívott küzdelemmel telt.

A Matthiasturm Bautzenben...

...és az alsóvárosi templom Szegeden - hol máshol, mint a Mátyás téren.

Reneszánsz udvart épített, de a császárság nem jött össze

Végső célja a császári cím megszerzése volt, ennek érdekében előbb Csehországban háborúzott. 1468-as hadjárata kedvezően indult, és bár a katolikus cseh rendek királlyá választották, csak Morvaországot és Sziléziát sikerült elfoglalnia. 1477-ben, majd 1482-ben Frigyes ellen szállt harcba, 1485-ben bevette Bécset, majd 1487-ben Bécsújhelyet is. Mátyás ezzel hatalma tetőfokára érkezett, de a császári címet nem sikerült elérnie.



A művelt és bőkezű uralkodó honosította meg Magyarországon a reneszánszt. Tovább építtette és bővíttette a budai és visegrádi palotát, udvara a humanista alkotóművészek gyűjtőhelye lett, még csillagvizsgálót is felállított.

Uralkodása alatt alkotott az első jelentős, még latin nyelvű magyar költő, Janus Pannonius, a történetíró Bonfini, jelent meg Thuróczi János műve, A magyarok krónikája. A korban hatalmasnak számító, ötezer kötetet számláló könyvtára volt, de a Corvináknak nevezett kódexek halála után megsemmisültek, szétszóródtak, a fennmaradtak egy részét az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

Mátyás háromszor nősült. Először gyermekkorában Cillei lányával jegyezték el, aki hamarosan meghalt. A második, a cseh Podjebrád Katalin szintén fiatalon, gyermekágyi lázban halt meg, a harmadik Aragóniai Beatrix volt, de Mátyásnak tőle sem született utóda. Törvénytelen fia, Corvin János egy bécsi polgárlánytól származott, de utódlását a király már nem tudta keresztülvinni.

Meghalt Mátyás király, oda az igazság

Mátyás 1490. április 6-án váratlanul halt meg Bécsben, valószínűleg természetes okból, de lábra kapott a legenda, hogy az általa igen kedvelt fügével mérgezték meg.

A bautzeni szobor-dombormű közelről. Ez az egyetlen hiteles fennmaradt portré Mátyás királyról.

Halálát trónviszály követte, utóda végül II. Ulászló lett, hódításai gyorsan elvesztek. Bár erőskezű uralkodása miatt csak kevéssé volt népszerű, gyengekezű utódai, majd a török hódítás miatt emléke gyorsan megszépült.

Már a 16. században lábra kapott a szólás: "Meghalt Mátyás király, oda az igazság". Alakja köré legendák szövődtek, népmesék hőse lett, amelyekben a király álruhát öltve vegyül el a nép között, hogy saját szemével lássa, mi történik országában, és ha kell, igazságot tegyen.

Arcképe látható az ezerforintos bankjegyen, nevét közterek, intézmények viselik. Kolozsvár főterét Fadrusz János által készített emlékműve uralja, talán legtávolabbi és a királyt leghitelesebb ábrázoló szobra a németországi Bautzenben látható: ez a szobor az egyetlen fennmaradt hiteles portré, az Ortenburg tornyát díszíti 1486 óta, amelyet úgy is hívnak: Matthiasturm. A bautzeni másolata díszíti a szegedi alsóvárosi, Mátyás téri katolikus templom oldalát. Egy másik másolata található a budapesti Hilton Szálló épületébe beépült Miklós-tornyon.