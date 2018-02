Még egy kis hóra és extrém hidegre számíthatunk a tél utolsó napján - szánkóra fel!

Mínusz 5 foknál nappal sem lesz melegebb, már amennyiben ezt melegnek lehet nevezni - végül is, mihez képest? Csütörtökre virradóra mínusz 16 fok is lehet, úgyhogy ne sírjunk. Egy kis havat valószínűleg kapni fogunk ma is: 80 százalék a valószínűsége egy centi csapadéknak. Ami leesett, az viszont nem olvad el szombatig. Szánkóra fel, és rakjuk tele a köztereket hóemberrel! Tegnapi cikkünkben mindent megtalál, amit a későn jött hóról tudni érdemes: Az OMSZ figyelmeztető előrejelzésében olvastuk , hogy hajnalra egyre többfelé megszűnik a hóesés. Szerda napközben már csak helyenként (főként a középső megyékben és délen) lehet hószállingózás, gyenge havazás (kb. lepel-1 cm). Szerdán valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is lehet hófúvás.

Extrém hidegre számíthatunk: szerda reggel a szélvédett, gyengébben felhős tájakon -15 fokig is lehűlhet a levegő. Szerda késő estétől a derült, szélcsendes területeken egyre többfelé (főként a Dunántúlon és Északi-középhegység völgyeiben) -15 fok köré, majd az alá csökken a hőmérséklet. Csütörtökre virradóra Szegedre mínusz 12 fokot jósol a met.hu - inkább ennek az oldalnak legyen igaza, mint az Időképnek.

A behavazott város, ahogy a madarak látják. Fotó: Ötvös Sándor