Még van pár napunk, hogy elővegyük a farmert, ma még örülhetünk a melegnek

Hétfőn sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban 7-14 fok lesz, de az Északi-középhegység völgyeiben hűvösebb is lehet. Napközben 24-28 fokig melegszik a levegő. Kedden, szerdán és csütörtökön túlnyomóan derült, napos, száraz idő lesz. A minimumhőmérséklet kedden 7-16, szerdán 8-16, csütörtökön 10-17 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 24-29, szerdán 25-30, csütörtökön 26-30 fok között alakulnak. Pénteken is nagyrészt derült, napos idő várható, de estétől nyugat felől megnövekedhet a felhőzet és a Dunántúlon már kialakulhat zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-17, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között valószínű. Azt írták, hogy a hétvégi előrejelzés bizonytalansága most az átlagosnál nagyobb. E szerint szombaton több helyen megerősödhet a szél és elszórtan valószínű eső, zápor. A leghidegebb órákban 11-18 fok lesz. Napközben 18-27 fokig melegszik a levegő. Vasárnap napos idő várható, helyenként záporesővel. A minimumhőmérséklet 8-13, a maximumhőmérséklet 18-25 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.



Névnapok: Zsófia, Ariadna, Ariadné, Arianna, Arienn, Galamb, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriána, Palóma, Róbert, Robertó, Robin, Robinzon, Szofi, Szófia, Zsófi



Ezen a napon történt:

1598 – Németalföldi tengerészek felfedezik Mauritius szigetét.

1787 – Az Egyesült Államok alkotmányának elfogadása.

1835 – Charles Darwin megérkezik a Galápagos-szigetekre.

1925 – Detroit-ban (Michigan állam, USA) felszentelik a magyarok Szent Kereszt-templomát.

1953 – Carolyn és Catherine Mouton, az első sziámi ikrek, akiket sikeres műtéttel választanak szét.

1963 – Elindul a Malév első Európán kívüli járata Kairóba, athéni közbülső leszállással Il–18-as típusú gépekkel.

1983 – A 20 éves Vanessa L. Williams lesz az 53. Miss America szépségverseny győztese, az első színes bőrű szépségkirálynő (aktképek megjelenése miatt címét hamarosan visszaveszik).

2006 – Tiltakozások kezdődtek Magyarországon Gyurcsány Ferenc napvilágra került őszödi beszéde miatt.



Ezen a napon született:

1844 – Puskás Tivadar a telefonközpont feltalálója († 1893)

1935 – Ken Kesey amerikai amerikai író, a „Száll a kakukk fészkére" szerzője († 2001)

1937 – Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar vívó, orvos, a nemzet sportolója

1944 – Bicskei Bertalan volt magyar válogatott labdarúgó, labdarúgóedző († 2011)

1960 – Damon Hill Damon Graham Devereux Hill brit autóversenyző, a Forma-1 egyszeres világbajnoka (1996)

1965 – Bryan Singer amerikai filmrendező, producer

1965 – Keleti Andrea műsorvezető, rendező, szerkesztő riporter

1968 − Anastacia amerikai popénekesnő