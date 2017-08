Megdőlt a fővárosi melegrekord az év eddigi legmelegebb napján

Az év eddigi legmelegebb napján megdőlt a fővárosi napi melegrekord, országosan is megközelítette a több mint száz éve mért legmagasabb értéket - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken az MTI-vel.



A meteorológiai szolgálat összefoglalója szerint Budapesten mostanáig 36,7 Celsius-fok volt a fővárosi csúcsérték, amelyet 1921-ben mértek. Újpesten délután 39,7 fokot mértek.



Az országos csúcs végül nem dőlt meg, bár már többfelé emelkedett 40 fok köré a hőmérséklet. Az augusztus 4-én mért országos melegrekord 40,5 fok, amelyet 1905-ben Orosházán rögzítettek.



Pénteken Kübekházán volt a legmelegebb, 40,3 fok.



Az előrejelzés szerint az északnyugati megyékben már szombatra pár fokot mérséklődik a hőség. Az ország legnagyobb részén viszont folytatódik a túlnyomóan napos, csapadékmentes idő. Ugyanakkor az az Alpokalján és az északi határsávban néhol futó zápor, estétől az északnyugati tájakon zivatar is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 18-24 fok között várható, de a nagyobb városokban ennél melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 31-38 fok között alakul az északnyugati megyékben az alacsonyabb, az Alföld délkeleti részein a magasabb értékekkel.



A tartós kánikula miatt vasárnap éjfélig hőségriadót rendelt el Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár.