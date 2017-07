Megdőlt a hajnali melegrekord

Mostanáig a július 11-ei legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja 23 Celsius-fok volt, amelyet először 1968-ban Pannonhalmán, majd 2012-ben Budapesten, Lágymányoson regisztráltak.



Mint írták, most a zivatarok által nem érintett területeken igen meleg volt az éjszaka. A legmelegebbet Pécs-Árpádtetőn mérték, ott hajnalra csupán 25,1 fokig csökkent a hőmérséklet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós hőség miatt keddre is a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adta ki Békés és Csongrád megyére. Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében másodfokú, míg Budapesten és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt. Az extrém erős UV-B sugárzás veszélyére is felhívták a figyelmet.



Emellett országszerte elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben a heves zivatar, valamint több megyében a felhőszakadás veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint kedden a maximumok 28 és 36 fok között alakulnak (északnyugaton lesz a kevésbé meleg, délkeleten a melegebb). Késő estére 23 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan mérséklődik a kánikula.