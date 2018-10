Megdőlt a melegrekord Kübekházánál

Azt írták, hogy rekordot döntögető nyárias nap volt szombaton. Az ország déli részében több helyen is egészen 25 fokig melegedett a levegő, a legmelegebb Csongrád megyeében Kübekházán volt, ahol 27,3 fokot mértek. Ez több mint egy fokkal magasabb mint az október 27-én valaha mért legmagasabb hőmérséklet. Ez egyébként 26 fok volt, és Balatonfenyvesen mérték. Ezt ma nem csak Kübekháza, hanem több déli település is megdöntötte. Ráadásul nem csak a maximum, hanem a legalacsonyabb hőmérsékleti rekord is megdőlt szombaton, legalábbis ami október 27-re vonatkozik. Múlt szombaton Szeged külterületén 14.1 fokot mértek, ami1.4 fokkal magasabb, mint az eddigi, 1956-ban mért érték. Az előrejelzések szerint a jövő héten is melegebb lesz az ilyenkor megszokottnál, bár akkor már eső is eshet, szingte sz egész országban.