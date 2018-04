Megdőlt a nappali melegrekord is

Most több helyen is melegebb volt ennél, a maximumot: 31,4 fokot Kelebián és Sátorhelyen mérték. A meteorológiai szolgálat honlapján azt írta: nem sokon múlott a fővárosi melegrekord sem. Újpesten délután 30,4 fokot mértek, ami megegyezik a 2012-ben, ugyancsak Újpesten mért maximum értékkel. Vasárnapra virradóra megdőlt az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is.



Sándorfalván mindössze 18,7 fokig hűlt le a levegő. Az előrejelzés szerint hétfő délelőtt még sok napsütés lesz, de kora délutántól szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, néhol felhőszakadás és jégeső kíséretében. A légmozgás nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön és zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 10-17 fok lehet.



Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő, az Alföldön lesz a legmelegebb. A hét további részében is sok lesz a napsütés, többfelé 25, néhol 30 fok körüli meleg lesz. Ezzel együtt változékony lesz a jövő hét időjárása: záporokra, zivatarokra, erős szélre is készülni kell.