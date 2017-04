Megdőlt az országos hidegrekord!

Megdőlt a nappali országos hidegrekord csütörtökön. Kékestetőn a legmelegebb délutáni órákban is majdnem mínusz 3 Celsius-fokos hideg volt - tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t.



Azt írták: eddig az április 20-i legalacsonyabb maximumhőmérséklet 0,2 fok volt, amelyet 1969-ben regisztráltak Kékestetőn. Most szintén Kékestetőn született az új napi rekord, mindössze mínusz 2,7 fokig melegedett a levegő.



Korábban honlapjukon azt írták: péntekre visszatér a tavasz. Ekkor is többfelé megerősödik a szél, de gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok körül alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között valószínű.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint szombaton és vasárnap napközben ismét 15 Celsius-fok körüli hőmérséklet alakulhat ki, de a leghidegebb órákban továbbra is lehetnek mínuszok, illetve többfelé előfordulhat viharos szél.