Megérkezett a hidegfront: több mint kétezer bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez

Folyamatos a rendőri jelenlét az áram nélkül maradt településeken



A police.hu-n olvasható közlemény szerint Bács-Kiskun megyében Kunszentmiklós több pontján áramszünet van. Csongrád megyében Ásotthalom, Bordány, Eperjes, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Szentes, Üllés és Zsombó településeken, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Szirmabesenyőn, Arlón, Járdánházán és Borsodnádasdon nincs áram. Pest megyében Albertirsán, Cegléden, Csemőn, Monoron, Nyáregyházán, Táborfalván, Törtelen, Újlengyelben, Újszilváson részleges áramkimaradás van. Veszprém megyében Farkagyepű településen nincs áram. Fejér megyében Sárkeresztúron, Sárszentágotán, Tabajdon és Alcsúton nincs áram, míg Felcsúton részlegesen áramszünet van. Szolnok megyében Mezőhék és Mesterszállás településeken nincs áram. Tiszakürtön, Öcsödön, Tiszafüreden, Tiszaszőlősön, Tiszaszentimrén, Tiszaőrsön, Karcagon, Kunhegyesen, Kenderesen, Tiszajenőn, Kőtelken, Besenyszögön, Mezőtúron, Túrkevén, valamint a Jászságban Jászberényhez tartozó 20 településen részleges áramkimaradások vannak. Tolna megyében Szekszárdon, Pörböly, Bogyiszló, Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár, Szakály, Diósberény, Gyönk, Hőgyész településeken részlegesen nincs áram.



A közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a bűncselekmények megelőzése miatt a rendőrök az áramszolgáltatás visszaállításáig jelen lesznek az érintett településeken.



Országosan több mint kétezer bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez



A viharos erejű széllel összefüggésben vasárnap több mint kétezer bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, jellemzően kidőlt fák, leszakadt faágak okoztak gondot. A vihar a közlekedésben is fennakadásokat okozott, továbbá amiatt országszerte több száz fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.



Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek elmondta: estig már több mint kétezer bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, és ez a szám folyamatosan nő. Országszerte mintegy 1400 káresetet sikerült felszámolni, illetve már folyamatban van a felszámolásuk. Jellemzően leszakadt ágak, kidőlt fák, illetve az ezek okozta károk miatt tesznek bejelentést a lakosok, továbbá olyan esetekhez hívják a tűzoltókat, ahol szél okozott épületkárt, vagy a faágak, fák a közlekedést akadályozzák - sorolta.



Közlése szerint a legtöbb bejelentés Somogy, Fejér, Bács-Kiskun és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezik.



Az OKF-hez nem érkezett bejelentés arról, hogy a vihar miatt bárki megsérült volna - tette hozzá.



Közlése szerint az este folyamán arra számítanak, hogy tovább nő a bejelentések száma, ennek, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) jelentésének megfelelően készülnek az éjszakai szolgálatra.



A szóvivő kitért arra is: az OKF azt kéri a lakosságtól, hogy értesítsék a katasztrófavédelmet, ha egy korábban bejelentett káresetet időközben felszámoltak, hogy a tűzoltók sehová se menjenek ki feleslegesen.



Az OMSZ vasárnap délután Facebook-oldalán azt írta: a Nárciszra keresztelt viharban a legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön és a Kab-hegyen 126 kilométer/órát mértek.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében az OMSZ továbbra is országszerte erősen viharos szélre figyelmeztet. Azt írták: a szél jelentősebben késő estétől veszíthet erejéből, de az éjszaka során is lehetnek néhol 60-70 kilométer/órát kissé meghaladó szélmaximumok. Jelenleg az ország középső és délkeleti területein másodfokú, a szélső területeken - kivéve az észak-keleti megyéket - elsőfokú riasztás van érvényben a széllökések miatt.



A fővárosi tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett vasárnap a vihar okozta károk miatt, főként fák dőltek ki és a szél rongálta meg az épületeket - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel. Szinte percenként érkeztek a bejelentések arról, hogy a szél, illetve kidőlt fák épületekben, infrastruktúrában okoztak kárt. Két helyen a vasúti sínekre dőltek fák, de egy VIII. kerületi bevásárlóközpont tetőszerkezetét is megrongálta a szél.



A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-t vasárnap délután arról tájékoztatta: viharos széllökések miatt Siófokon mintegy 150 fogyasztónál szünetel a gázszolgáltatás, mert a szél felkapta egy családi ház udvarán álló trambulint, amely leszakította a gázcsonkot.



Eddig mintegy 70 helyszínre kérték a tűzoltók segítségét, főként vezetékre és épületekre dőlt fák eltávolításához. A legtöbb kárt a Balatonnál okozta a vihar. Több helyen az áramszolgáltató munkatársaival közösen dolgoznak a tűzoltók a villanyvezetékre dőlt fák, leszakadt faágak eltávolításán.



A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint több mint 130 bejelentés érkezett a szélviharral összefüggésben vasárnap délután négy óráig. Az M7-es autópályán Kápolnásnyéknél, a 63-as úton Sárbogárdnál, a 6-os főúton Dunaújvárosnál és a 7-es főúton Székesfehérvárnál a kidőlt fák a közúti forgalmat is akadályozták.



Dunaújvárosban egy tízméteres fa villanyvezetékre dőlt, melynek oszlopát is kettétörte, Sárbogárdon egy élelmiszerbolt tetejét bontotta meg a vihar, Székesfehérváron egy kocsibeálló teteje szakadt az alatta parkoló autóra.



Pest megyében csaknem 300 bejelentés érkezett az országot elérő viharos szél okozta károkkal kapcsolatban - közölte a megyei katasztrófavédelem az MTI-vel. A bejelentések többsége kidőlt, illetve leszakadt faágakról számolt be, valamint leszakadt villamosvezetékekről.



Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Rákóczifalván csaknem ezer fogyasztási helyen szünetel az áramszolgáltatás, az áramszolgáltató E.ON szakemberei a helyszínen dolgoznak. A városban vezetékeket, transzformátorokat rongált meg a szél és kitört egy villanyoszlop is. A katasztrófavédelmet délután négy óráig 35 helyre riasztották.



Szintén szünetel az áramszolgáltatás Tolna megye három településén, ami csaknem 700 fogyasztót érint - közölte az E.ON az MTI-vel. Fa dőlt a vezetékre, illetve villanyoszlopok törtek el, emiatt Hőgyészen, Szakályban, Pörbölyön és több külterületi fogyasztónál is szünetel a szolgáltatás.



Győr-Moson-Sopron megyében több mint nyolcvanszor riasztották a tűzoltókat megyeszerte, főként kidőlt fák miatt, másutt tetőket és villanyoszlopokat rongált meg a szél - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Bezi és Fehértó közötti úton egy autóra dőlt egy fa, a benne ülő két ember könnyebben megsérült. Az E.ON közlése szerint a megyében 581 fogyasztónál nincs áram, Győrújbaráton pedig öt oszlopot döntött ki a viharos szél.



Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy nagyméretű fa borult két gépkocsira a 49-es főúton Mátészalka és Jármi között. A balesetben hárman könnyebben megsérültek. Nyíregyházán, Tiszabecsen és Nyírgyulaj határában letört faágak akadályozták a közlekedést, Záhonynál a vasúti pályát zárta el egy kidőlt fa. Szabolcsbákán és Kisvárdán lakóházak tetőszerkezetét bontotta meg a szél, Tiszavasváriban telefonvezetékre szakadt egy faág.



A viharos erejű szél országszerte a közlekedést is akadályozza. Felsővezetékre vagy sínekre dőlt fa, illetve áramszedőtörés miatt jelentős késések alakultak ki a hegyeshalmi, a szobi, a nagykanizsai, a kelebiai, a pécsi, valamint a Bátaszék-Kiskunhalas vonalon - közölte a Mávinform.



Mérsékelték a figyelmeztetéseket



Vasárnap estére mindenhol mérsékelték, illetve a visszavonták a viharos szél miatt kiadott harmadfokú riasztásokat, de országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az átvonult hidegfront mögött késő estig az északnyugati szelet még többfelé kísérhetik viharos lökések. Erősen viharos, 90-110 kilométer/órás széllökéseknek már kicsi az esélye, de a Dunántúl keleti részén, a főváros tág környezetében, valamint az Alföld déli felén még előfordulhatnak 70-90 kilométer/órás szélmaximumok. Egy-egy 60-70 kilométer/óra körüli széllökés máshol sem kizárt, de összességében nem lesz jellemző. A magasan fekvő helyeken szintén kell számítani viharos széllökésekre, de egyre csökkenő eséllyel.



Éjszakára mindenütt veszít erejéből a szél, de néhol még ekkor sem kizárt viharos szél.



Hétfőn napközben már csak az Észak-Dunántúlon lesznek 70-80 kilométer/órát elérő széllökések. A viharos szél veszélye miatt hétfőre már csak elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére.



Az előrejelzés szerint hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, de futó zápor bárhol előfordulhat. Az Északi-középhegység magasabb csúcsain hózápor sem kizárt. A minimumhőmérséklet általában 0-6 fok között alakul, de az észak-borsodi szélvédettebb völgyekben gyenge fagy is lehet. A nappali maximumok általában 10 fok körül alakulnak.



Meteorológiai szolgálat: több helyen mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget



Az Országos Meteorológiai Szolgálat több mérőállomásán mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget.



A meteorológiai szolgálat vasárnap délután Facebook-oldalán azt írta: a Nárciszra keresztelt viharban a legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön 126 kilométer/órát mértek. Szintén 126 kilométer/órás szélerősséget rögzítettek Kab-hegyen.



A fővárosban Budapesten, a János-hegyen 122 kilométer/órás széllökést is mértek.



Az ötödik a legerősebb széllökések sorában 121 kilométer/óra, amelyet Fonyódon rögzítettek.



Ezen felül a meteorológiai szolgálat mérőállomási közül délután 3 óráig nagyjából húszon regisztráltak 100, és körülbelül ötvenen 90 kilométer/órát meghaladó széllökéseket.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat továbbra is országszerte erősen viharos szélre figyelmeztet. Azt írták: a szél jelentősebben késő estétől veszíthet erejéből, de az éjszaka során is lehetnek néhol 60-70 kilométer/órát kissé meghaladó szélmaximumok.



Hétfőn napközben nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehetnek 70-80 kilométer/óra körüli széllökések.



OKF: főként kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat



Országszerte több száz bejelentést kaptak eddig a tűzoltók, főleg kidőlt fák, leszakadó ágak miatt riasztották őket - mondta Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-nek.



Az OKF honlapján azt közölte: sok kárt okoz a vihar az ország különböző részein, elsősorban ott, ahol piros vagy narancssárga riasztást adott ki az erős széllökések miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Egyebek mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Pest megyéből, valamint a fővárosból és Székesfehérvár térségéből érkeztek bejelentések főleg kidőlt, olykor autókra, vezetékekre borult fákról, megbontott tetőkről. Budakalásznál például fa dőlt a 11-es főútra, és hasonló káreset akadályozta egy ideig a forgalmat Budakeszi és Telki között is.



Győrújbaráton több villanyoszlopot fordított ki a földből a szél, Tatabányán pedig egy ház tetőszerkezetét rongálta meg - olvasható a közleményben.



A viharos szél miatt nem jár a balatoni komp



A viharos erejű szél miatt vasárnap déltől nem jár a balatoni komp - tudta meg a szántódi állomáson az MTI.



Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője közölte, hogy a Balatonnál Siófok térségében mérték a legnagyobb, 135 kilométer/óra erejű szelet kora délután, de több helyen 100 kilométer/óra feletti erősségű széllökéseket regisztráltak a térségben.



Balatonőszödön és Fonyódon is 110 kilométer/óra feletti szélerősséget mértek. A gyorsan mozgó hidegfront erős széllökései csak a késő esti óráktól enyhülnek a balatoni térségben, de még hétfőn is számítani kell esőkre, viharos erejű széllökésekre a régióban - a meteorológus tájékoztatása szerint.



Már riasztást is kiadott a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt



Már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy az érintett területeken senki ne tartózkodjon a szabadban.



Az Észak-Dunántúlon és az ország középső területein - köztük a fővárosban - van másodfokú (narancs), több észak-nyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben.



Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint a nap folyamán Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyében lehetnek a legmagasabb fokú (piros) riasztások. A többi megyében másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



A gyors mozgású, markáns hidegfront hatására előbb az Észak-Dunántúlon, majd országszerte mindenütt északnyugatira fordul, és erősen viharossá fokozódik a szél. A 100 kilométer/óra feletti széllökések az ország egy északnyugat-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában a legvalószínűbbek. Ezt követően várhatóan a kora esti órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben átmenetileg 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - írták.



Megjegyezték továbbá, hogy a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlásra is számítani lehet.



Késő estétől veszíthet a szél jelentősebben erejéből, de éjszaka is lehetnek még néhol viharos erősségű széllökések. Hétfőn nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehet 70-80 kilométer/óra körüli a szél erőssége.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez eljuttatott közleményében arra kérte a lakosságot, hogy az érintett területeken ne tartózkodjanak a szabadban.



Kiemelték továbbá, hogy mindenki figyelje a hatóságok közleményeit, és tájékozódjanak a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használatával. Ha valakinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.



Az ORFK az erős szél miatti veszélyekre hívja fel a figyelmet



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata az országszerte tapasztalható viharos szél miatt arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.



Az ORFK közleményében felidézte: az ország területén több megyére másod- és harmadfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a 100 kilométer/óra feletti erősségű széllökések miatt.



A rendőrség azt tanácsolja a közlekedőknek, hogy viharos szélben csökkentsék a sebességet és tartsanak nagyobb követési távolságot.



Nagy szélben nem tanácsos olyan pótkocsit és utánfutót vontatni, amely könnyű és nagy az oldalfelülete, mert az erős szél könnyen felboríthatja.



A viharos széllökések kiszámíthatatlanok, ezért, mint írták, két kézzel, erősen tartva kell fogni a kormányt, főként erdős részről nyílt területre közlekedve, és óvakodni kell a hirtelen kormánymozdulatoktól.



Közölték továbbá: a magas építésű járművek, teherautók, kamionok előzésekor a szél irányától függően számítani kell hirtelen fellépő oldalszélre vagy annak megszűnésére.



Azt kérték, hogy a közlekedők hagyjanak a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Ha vízátfolyásokat vesznek észre, hirtelen fékezés helyett fokozatosan csökkentsék a sebességet - tették hozzá.



Erdős, bokros területen a lehulló falevelek esős időben még csúszósabbá teszik az utat, ezért a sebesség megválasztásánál alkalmazkodni kell a megváltozott útviszonyokhoz. Balesetveszélyes a nem megfelelő kilátás, ezért elindulás előtt a párát el kell távolítani.



Amikor a látási viszonyok annyira korlátozottá válnak, hogy nem látható biztonságos távolságban az út széle vagy egy másik jármű, biztonságos helyen félre kell állni, megvárni, amíg csendesedik az eső - olvasható a közleményben.



A viharos szél veszélye miatt a fővárosban és több megyében a legmagasabb, harmadfokú, s egy megye kivételével a többi megyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adták ki harmadfokú (piros) figyelmeztetést a károkozó szél veszélye miatt. Az ország többi területén másodfokú (narancs), míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású, markáns hidegfront halad át az országon észak-dél irányban. A front előtt már a délelőtti órákban viharos széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Majd a front érkezésével a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé viharossá fokozódik. Ekkor az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában valószínűek helyenként 100 kilométer/óra feletti széllökések. Emellett a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlás is lehet - tették hozzá.



Majd várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély.



A szél számottevően az esti óráktól gyengülhet - fejtették ki.



Az előrejelzés szerint vasárnap egyre nagyobb területen várható eső, zápor, néhol zivatar is. A déli óráktól már csak helyenként valószínű záporeső. A nappali maximumhőmérséklet az ország délnyugati harmadán 14-18 Celsius-fok között, másutt általában 10 fok körül várható. Késő estére 4-9 fok közé hűl le a levegő.