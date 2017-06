Megérkezett az első hír a viharkárokról: fákat, villanyoszlopot döntött ki, tetőket rongált meg a szél

Délig összesen tizenkét lakossági bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre. Négy megyei tűzoltó egység folyamatosan dolgozik a viharkárok felszámolásán. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem megyei ügyeletére.

Fotó: olvasó-tudósító/Újvári István

Csütörtökön délelőtt újabb vihar érkezett Csongrád megyébe. A zivatart viharos erejű szél kísérte, a legnagyobb károkat Nagylak, Magyarcsanád és Apátfalva településéről jelezték a lakosok - tudtuk meg Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagytól, a megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől.Több helyen is leszakadt faágak, a földből gyökerestől kifordult fák akadályozzák a forgalmat - Szegeden a Sárkány utcában is az út szélére dőlt egy fa . Nagylakon több lakóház tetejét is megrongálta a viharos erejű szél, volt ahol a villanyoszlop is kidőlt, megrongálva a közeli épületeket. Ezt látta már ? Ha most indulna valahová, inkább várjon egy kicsit. Nem lepődnénk meg az égiháborún, a mai időjárás-jelentésbe simán belefér . A Sajtóháznál már szakad az eső, nem is kicsit. Időjárás van - de már halad elfele.

Fotó: olvasó-tudósító/Tóthné Boszágh Orsolya

Villám csapott a rókusi telefontoronyba az elmúlt napokban, olvasónk elcsípte a pillanatot. Fotó: Kelemen Tamás

A radarkép is elég aggasztó.