Megérkezett az ősz, ezúttal itt is marad

Kedden kevés felhő lesz felettünk, sok napsütésre számíthatunk, futó zápor csak északkeleten valószínű, továbbra is élénk, erős lesz az északnyugati szél. Hideg idővel, helyenként gyenge faggyal indul a nap, és a legmelegebb órákban is mindössze 12-16 fokos maximumokkal számolhatunk. Nem lesz front térségünkben. - írja az Időkép Eufrozina, Kende, Cézár, Kleofás, Kleon, Klió, Kund, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, Rika, Rikarda, Solymár, Sólyom1513 – Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező, első európaiként, megpillantja a Csendes-óceánt.1555 – Az augsburgi vallásbéke. Hivatalosan elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a Német-római Birodalomban, lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi.1646 – Draskovics János horvát bánt – 120 szavazattal – nádorrá választják.1676 – A Greenwichi Királyi Obszervatóriumban 2 pontos órát helyeznek üzembe.1890 - Kaliforniában az óriás mamutfenyők védelme érdekében megalapítják a Sequoia Nemzeti Parkot.1904 – Apponyi Albert gróf és Theodore Roosevelt elnök találkozója az Egyesült Államokban.1911 – Olaszország, gyarmati követelései miatt hadat üzen az Oszmán Birodalomnak.1913 – Szerbia kivonul Albániából.1925 – A Telefonhírmondó Rt. kísérleti programja.1926 – Henry Ford bevezeti a napi 8 órás és heti ötnapos munkaidőt.1931 – Budapesten, a Royal moziban levetítik az első magyar hangosfilmet, „A kék bálvány"-t.1956 – Üzembe lép az első transzatlanti telefonkábel.1979 – Bemutatják a Broadway-en az „Evita" című musicalt, Tim Rice és Andrew Lloyd Webber szerzeményét.1988 – Több erdélyi magyar menedékjogot kér a szófiai magyar nagykövetségen, hogy Magyarországra juthassanak.1990 – A Biztonsági Tanács Irak légi embargója mellett dönt.1990 – Közzéteszik „A nemzeti megújhodás programja, A Köztársaság első három éve" c. kormányprogramot, az MDF-Kisgazdapárt közös programját.1992 – Átadják a forgalomnak a Rajna–Majna–Duna-csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja.1997 – Ítéletet hirdet a hágai Nemzetközi Bíróság a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében. Ezek szerint az 1977-es szerződés érvényes. Jogtalan volt Magyarország részéről az építkezés leállítása, Szlovákia részéről pedig a „C" variáns megépítése (a Duna elterelése).2003 – A Richter-skála szerint 8-as erősségű földrengés Hokkaidó szigetén (Japán).2005 – Lengyelországban a jobboldali konzervatív Jog és Igazságosság Párt (PiS) nyeri a parlamenti választást a jobboldali liberális Polgári Platform (PO) előtt.[1]2007 – Budapesten, a szlovák nagykövetség előtt – a Beneš-dekrétumok megerősítése elleni tüntetésen – megtámadják és majdnem megverik a szlovák köztelevízió munkatársait.2007 – Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadja az 1778. számú határozatot, amely jóváhagyja hogy Kelet-Csádban és a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részén alakítsanak ki többdimenziós jelenlétet.2008 – Megnyílik a Gustave Flaubert híd, Európa leghosszabb és legmagasabb mozgóhídja.