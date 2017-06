Megússzuk a kánikulát - mutatjuk, milyen idő lesz jövő héten!

A sok napsütés mellett a jövő héten többször csapadékos, szeles lesz az idő, némileg mérséklődik a meleg: a hét közepétől 30 fok alatti maximumokra kell készülni - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn jellemzően csapadékmentes, napos lesz az idő. A meteorológiai szolgálat extrém erősségű (8.2-es) UV-B sugárzásra figyelmeztet. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Hétfő este a Dunántúl északnyugati részein és az Északi-középhegység térségében már megnövekedhet a felhőzet, és ezeken a területeken helyenként zápor, az északnyugati megyékben egy-egy zivatar is előfordulhat. Emellett nagy területen élénk, keleten néhol erős lehet a légmozgás, majd késő estétől a Dunántúl északi felén is megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 30, 31 fok körül valószínű.



Eső, zápor



Kedden is többfelé megerősödik a szél, de többnyire napos idő várható, nyugaton, délen lehet helyenként záporeső. A leghidegebb órákban 13-19 fok lehet. Napközben 25-31 fokig melegszik a levegő. Szerdán a középső területeken erősödhet meg a szél. Emellett többnyire szűrt napsütés várható fátyolfelhőkkel, délnyugaton lehet egy-egy helyen eső, zápor is kialakulhat. A minimumhőmérséklet 10-17 fok között valószínű. A nappali maximumok 22-28 fok között alakulnak. Csütörtökön napos, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-15, a legmagasabb hőmérséklet 23-29 fok között alakul.



Viharos szél jöhet



Pénteken több helyen lehet zápor, zivatar. Emellett erős, a Dunántúlon időnként viharos lesz a szél. A leghidegebb órákban 11-18 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő. Szombaton nagy területen viharossá fokozódik a szél. A többórás napsütés mellett főként északkeleten lehetnek még záporok. A minimumhőmérséklet 10-16, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű. Vasárnap is erős, főként az északi területeken időnként viharos lesz a szél. Emellett több helyen lehet záporeső, egy-egy zivatar. A leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.