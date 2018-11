Megússzuk a komoly fagyokat, de legalább esni nem fog

Hamarosan hideg, száraz levegő váltja az esős időjárást. Fotó: Török János

– Fokozatosan csökken a hőmérséklet, innentől egyre hidegebb lesz – kezdte Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. A szakembertől megtudtuk, napközben 1–2 fok várható, ezért ha esik is valamennyi hó, az azonnal elolvad. Szerdán még számítani kell esőre, csütörtöktől viszont csapadék nem várható, és érkezik a hidegebb levegő, éjszaka mínusz 3–4 fokig hűlhet a levegő, napközben 2 fok lesz.Gyuris Ferenc úgy fogalmazott, a déli országrészben megússzuk a kemény hideget és a komoly havat. A hét második felében, péntektől vasárnapig marad a hideg, száraz idő, ami a szakember szerint teljesen átlagos november végén, december elején.A meteorológiai előrejelzések alapján hétfő estétől a Zemplénben, illetve a Soproni- és Kőszegi-hegységben, majd általában az Északi-középhegységben az esőt havas eső, hó váltja fel, sőt a Zemplén és a Bükk egyes részein átmeneti ónos csapadék sem kizárt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban dolgoznak majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokkal, de a közlekedőknek érdemes lesz fokozott óvatossággal vezetniük az intenzívebb havazásban érintett területeken.A szakemberek arra figyelmeztetik az autósokat, ha még mindig nem tették meg, akkor a nyárigumijukat cseréljék téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A téligumik tapadása nagyságrendekkel jobb, téli útviszonyoknál az autók féktávjának hossza, és ezzel a balesetek kockázata is csökkenthető.