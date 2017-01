Mínusz 25 fok is lehet vasárnap

Az extrém hideg miatt szombatra is öt megyére másodfokú, további öt megyére és a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben másodfokú a figyelmeztetés. Ezekben a megyékben mínusz 20 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Budapestre és Pest valamint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hideg miatt.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 20 és mínusz 15, a Dunántúlon mínusz 14 és mínusz 9 fok között valószínű. A hóval borított, illetve szélvédett helyeken - jellemzően az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység völgyeiben - viszont akár mínusz 24 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 12 és mínusz 6 fok között alakulnak (Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték).



A jelenlegi előrejelzés szerint vasárnapra tovább hűlhet a levegő, helyenként mínusz 25 fok is lehet.



Mindemellett szombatra is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a viharos szél miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére, továbbá a hófúvás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére.



A jelenlegi előrejelzés szerint szombaton nem várható csapadék. Vasárnap főként a Nyugat-Dunántúlon, valamint a keleti határnál kialakulhat kisebb havazás.